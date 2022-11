Portugal begint foutloos aan WK na spektakelrijk laatste halfuur tegen Ghana, Cristiano Ronaldo scoort historisch doelpunt

Portugal is met een zege tegen Ghana aan het WK begonnen. Na een moeizame eerste helft brak Cristiano Ronaldo met een penaltygoal in de tweede helft de ban. Het sein voor een spektakelrijk einde van de wedstrijd waarna het uiteindelijk 3-2 werd voor de Portugezen.

Sleutelmoment: De penaltygoal van Cristiano Ronaldo brak de wedstrijd open, waarna plots nog vier doelpunten volgden.

Man van de match: Bruno Fernandes tekende voor twee assists.

Hem gaan we ook onthouden: Rafael Leao. Wie de winger van AC Milan nog niet kende, zal hem dit WK ongetwijfeld wel leren kennen. In Italië is hij bezig aan een straf seizoen en nu scoorde hij als invaller ook zijn eerste interlandgoal voor Portugal.

Er was vooraf veel over gezegd en geschreven, maar Cristiano Ronaldo (37) stond gewoon in de basis bij de Portugezen in hun eerste wedstrijd tegen Ghana. De Portugese superster heeft er enkele bewogen dagen opzitten na zijn explosieve interview over Manchester United, waarna het droge bericht van ManU volgde dat het contract met Ronaldo in onderling overleg werd ontbonden. Hij moet zich als vrije speler op dit WK dus in de harten van een andere Europese topclub proberen te spelen.

Cristiano Ronaldo was emotioneel tijdens het Portugese volkslied net voor de aftrap. Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Ronaldo bleef er voor aanvang van de wedstrijd niet onbewogen bij en had tranen in de ogen tijdens het Portugese volkslied. Niet alleen vooraf, ook bij het begin van de wedstrijd draaide alles rond CR7. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor hem. Na (niet het eerste) balverlies van Kudus kwam Ronaldo alleen voor doel. Zijn controle was net niet goed genoeg, waardoor doelman Ati-Zigi nog net op tijd uit zijn doel was om redding te brengen. Even later klom Ronaldo op een voorzet van Guerreiro naar goede gewoonte hoger dan alles en iedereen. Dat hij van dichtbij naast kopte, was dan weer niet van zijn gewoonte.

Nog in de eerste helft kwam CR7 dan toch tot scoren. Na een prachtige pass van Bernardo Silva twijfelde de Portugese superster niet en schoot hij het leer tegen de netten. Het Portugese feestje ging echter niet door, want de ref had net voor het doelpunt al gefloten voor een duwfout van Ronaldo. Nochtans was er bitter weinig te zien bij het duel voorafgaand aan de goal.

Penaltygoal Ronaldo

Verder viel er weinig te beleven in de eerste helft. Portugal-doelman Diogo Costa moest geen enkele bal met z’n handen aanraken, maar ook de Portugese aanvalslust deemsterde snel weg. Ghana is pas 61ste op de FIFA-ranking en is daarmee het laagst gerangschikte land op dit WK. Het WK halen verliep dan ook moeizaam. Ietwat verrassend lukte het toch ten koste van Nigeria, al was het nipt want het kwam aan op het aantal uitdoelpunten. Portugal leek al vroeg in de wedstrijd te voelen dat het beter was dan Ghana en leek te denken dat een doelpunt wel vanzelf zou vallen, zonder echt door te duwen.

De stress was op het gezicht van Ronaldo af te lezen net voor de penalty. Foto: REUTERS

Na rust was het iets minder eenrichtingsverkeer en voetbalde Ghana beter mee, maar aanvaller Inaki Williams werd veel te weinig bereikt. Kudus probeerde het dan eens zelf met een lange run, maar zijn poging ging naast. En dan gingen alle ogen toch weer in de richting van de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo. Hij lokte een lichte strafschop uit en zette zich zelf achter de bal.

De stress was op zijn gezicht af te lezen, maar een paar diepe zuchten later schoot Ronaldo toch keihard de 1-0 binnen. De volledige Portugese ploeg, bankzitters incluis, liepen richting CR7 om te vieren. Ronaldo brak met zijn doelpunt ook een record en is nu de enige speler ooit die op vijf WK’s scoort. Straf.

⚡ - @cristiano Ronaldo🇵🇹



5 - Only player to score at 5 World Cups

7 - Top scorer FIFA Club World Cup

14 - Top scorer EUROs

118 - Top scorer worldwide international matches (+1)

140 - Top scorer Champions league

450 - Top scorer Real Madrid#PORGHA #FIFAWorldCup — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 24, 2022

Even leek Ghana het feestje van Portugal nog te verstoren, want al snel viel de onverwachte gelijkmaker. Kudus bracht de bal goed voor vanop links, waarna Ayew met wat geluk de gelijkmaker kon binnentikken. Portugal was echter bevrijd door het openingsdoelpunt van Ronaldo en vond plots vlot de weg naar doel. Bruno Fernandes stuurde Joao Felix diep en die werkte fraai de 2-1 af. Een minuut later legde Rafael Leao de 3-1 al binnen. De winger kent bij AC Milan een uitstekend seizoen, maar moest bij Portugel tevreden zijn met een invalbeurt. Leao liet het niet aan zijn hart komen en maakte zijn eerste doelpunt ooit voor de nationale ploeg. Opnieuw was de assist van Bruno Fernandes.

CR7 kwam nog dicht bij de 4-1, maar hij vertrok vanuit buitenspelpositie en geraakte ook niet voorbij de Ghanese doelman. Bukari (ex-AA Gent) maakte er in het slot nog 3-2 van, maar verder kwamen de Ghanezen niet meer. Al was Inaki Williams in de allerlaatste minuut nog op sensationele wijze dichtbij de 3-3. Hij was blijven hangen achter doelman Diogo Costa en dook als een duivel uit een doosje plots achter hem op om hem de bal af te snoepen. Williams gleed echter uit, waardoor zijn plan alsnog mislukte.

Zo kregen we na een rustige eerste helft toch nog spektakel in de tweede helft. En Portugal mag zich dus de nipte winnaar van dit duel noemen.

Foto: EPA-EFE