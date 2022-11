Nog geen achtste finales: onmondig Nederland mag tevreden zijn met gelijkspel tegen Ecuador, gastland Qatar is uitgeschakeld

Nederland is nog niet zeker van de 1/8ste finales. Onze noorderburen hadden aan een zege genoeg, maar bleven ondanks een vroege voorsprong steken op een 1-1-gelijkspel tegen Ecuador. Na de 1-0 van Gakpo raakte Oranje al snel de controle kwijt en werkten Van Dijk en co. een inspiratieloze partij af. Zo wordt de laatste wedstrijd in groep A nog spannend, want met Nederland (4 punten), Ecuador (4) en Senegal (3) zijn nog drie landen in de running voor twee tickets.

Sleutelmoment: de afgekeurde goal van Ecuador net voor rust zorgde ervoor dat de Ecuadorianen ook na de pauze met zelfvertrouwen uit de kleedkamer kwamen.

Man van de match: Enner Valencia. Hij maakte kort na rust de verdiende gelijkmaker voor Ecuador.

Hem gaan we ook onthouden: Cody Gakpo is pas 23, maar maakte toch al zijn tweede WK-goal in evenveel wedstrijden voor Oranje.

Wie hem na zijn dertien goals en zeventien assists voor PSV dit seizoen nog niet kende, kent hem nu. Cody Gakpo (23) zette onze noorderburen al vroeg in de wedstrijd op rozen tegen Ecuador. Met een knap afstandsschot maakte hij zijn tweede doelpunt van dit toernooi. Wéér hij, ja.

Ook tegen Senegal stond Gakpo immers aan het kanon, toen met de bevrijdende 1-0. Iets wat hem voorin het vertrouwen opleverde van bondscoach Louis van Gaal. Van Antwerp-spits Vincent Janssen was er geen spoor meer in de basiself na zijn teleurstellende wedstrijd tegen Senegal en Memphis Depay moest tot de rust wachten om in te vallen. Zo schoof Gakpo tegen Ecuador een plaatsje naar voor en vormde hij samen met Steven Bergwijn het aanvalsduo. Tegen Senegal stond hij daar het laatste halfuur ook en kwam hij vanop die positie tot scoren.

Cody Gakpo has been directly involved in 34 goals in 28 games for club & country this season:



◎ 18 assists

◉ 16 goals



Ridiculous. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LmxKhCyQ0M — Squawka (@Squawka) November 25, 2022

Eén keer ontsnapt

Goed gekozen dus van Van Gaal. Al zag de Nederlandse bondscoach zijn ploeg snel na de voorsprong al de controle over de wedstrijd verliezen. Na de goal van Gakpo ondernam Oranje geen enkele doelpoging meer in de eerste helft. Daartegenover zette Ecuador vanop links enkele aanvalsgolven op en dat leidde op slag van rust ook tot de gelijkmaker. Enner Valencia was er een paar keer dichtbij en net voor rust werd zijn kopbal geblokt. In de daaropvolgende corner viel de verdiende gelijkmaker voor Ecuador. Angel Preciado schoot vanop de rand van de zestien, Estupinan verlengde knap, waardoor het leer achter Noppert verdween. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd omdat Porozo in de lijn van het schot buitenspel stond. Nochtans was Noppert ook zonder Porozo voor zich geklopt, want hij was al lang de andere hoek in gedoken.

Foto: ISOPIX

Maar Nederland kwam dus met de schrik vrij. Even dan toch, want bij aanvang van de tweede helft lukte het dan toch voor Ecuador dankzij dezelfde hoofdrolspelers als bij de afgekeurde goal. Na balverlies van Frenkie de Jong op de eigen helft stoomden de Ecuadorianen door het centrum naar voor. Noppert kreeg het schot van Estupinan niet onder controle, waarna Valencia de rebound binnentikte. De Nederlanders claimden opnieuw buitenspel, maar daar was dit keer geen sprake van. De statistiek dat sinds 2006 slechts één Ecuadoriaan op een wereldkampioenschap wist te scoren, blijft zo overeind.

Wissels Van Gaal renderen niet

Ecuador bleef de gevaarlijkste ploeg en toonde meer energie. Daar kon ook een dubbele wissel van Van Gaal met Weghorst en De Roon voor Koopmeiners en Gakpo niets aan veranderen, want Oranje bleef inspiratieloos voetballen. Van Gaal zag zo met lede ogen aan hoe zijn ploeg ondanks een vroege voorsprong bleef steken op een gelijkspel.

Digest

Khalifa Internationaal Stadion

Nederland - Ecuador 1-1

Scheidsrechter: Mustapha Ghorbal (Alg)

Doelpunten: Nederland: Gakpo (6.), Ecuador: Valencia (49.)

Gele kaart: Ecuador: Mendez (57.)

Nederland: Noppert - Timber, Van Dijk (cap.), Ake - Dumfries, Koopmeiers (79. De Roon), De Jong, Klaassen (69. Berghuis), Blind - Bergwijn (46. Depay), Gakpo (79. Weghorst)

Ecuador: Galindez - Preciado, Porozo, Torres, Hincapie, Estupinan - Plata (90. Ibarra), Mendez, Caicedo, Estrada (74. Sarmiento) - Valencia (cap.) (90. Rodriguez)