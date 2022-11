Gastland Qatar is al zo goed als uitgeschakeld op WK na logische nederlaag tegen Senegal

Gastland Qatar is al zo goed als uitgeschakeld op het WK. Na de eerdere nederlaag in de openingsmatch tegen Ecuador volgde vrijdagmiddag opnieuw een logisch 1-3-verlies tegen Senegal.

Sleutelmoment: een kwartier voor tijd lijkt Qatar met de aansluitingstreffer terug in de match te komen, maar enkele minuten later doet invaller Dieng de deur al dicht met de 1-3.

Man van de Match: Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz floot een vlekkeloze wedstrijd en had zelfs het lef (terecht) geen penalty toe te kennen voor Qatar nadat Afif wel heel gretig op zoek ging naar een elfmeter.

Hem gaan we ook onthouden: Meshaal Barsham. De broer van drievoudig wereldkampioen hoogspringen Mutaz Essa Barshim kreeg zijn kans in doel bij Qatar nadat eerste doelman Saad Al Sheeb in de openingsmatch de mist was ingegaan, maar maakte er zo mogelijk een nog groter potje van.

Uit de openingsmatch tegen Ecuador was al gebleken dat gastland Qatar niet meteen de best voetballende ploeg van dit wereldkampioenschap had, en het vervolg tegen Senegal vrijdagmiddag was niet veel beter. Vooral doelman Meshaal Barsham, die een bekende broer heeft (zie hierboven), liet zich in negatieve zin opmerken. Onder een hoge hoekschop doorgaan, ver uit doel komen op momenten dat het niet moest, klungelig uitvoetballen… het leek al snel een kwestie van tijd vooraleer Senegal dat accident waiting to happen eens zou uitbuiten.

Foto: REUTERS

Tot ieders verrassing was het niet Barsham, maar wel verdediger Khoukhi die met een ferme kemel de deur opende voor de 0-1. De man van Al Sadd kreeg een Senegalese voorzet zomaar in de voeten, maar ging liggen en trapte naast de bal. Vervolgens moest hij vanop de grond toekijken hoe Dia, die nochtans op enkele meters stond, naar de bal kon toelopen en in de korte hoek voorbij Barsham besloot.

Nog hachelijke momenten voor Senegal

Nochtans hadden de Qatarezen - het onnodige gestuntel van hun doelman niet meegerekend - tot dan niet echt veel weggegeven. Senegal had moeite hun organisatie uit verband te spelen en was zich zelfs even een hoedje geschrokken toen Akram Afif, die ooit nog voor Eupen speelde, zich een weg baande in de zestien. Hij zocht echter veel te opzichtig een penalty. Daar bleef het bij wat Qatar betreft en Senegal deed verdubbelde de score al vlak na rust. Diédhiou torende boven iedereen uit en kopte een hoekschop binnen.

Toch zouden de Qatari nog reden krijgen om te vieren. Senegal dommelde in en Mendy moest de Afrikaanse kampioen met enkele straffe reddingen rechthouden. Maar een kwartier voor tijd was het toch raak toen invaller Mohammed Muntari de 1-2 in doel kopte, het eerste doelpunt ooit voor de oliestaat op het WK. Niet dat Senegal daar lang van wakker van moest liggen. Invallers Ndiaye en Dieng vonden elkaar in de zestien en die laatste mikte de 1-3 op het bord. Daardoor is Qatar straks al uitgeschakeld indien Ecuador niet kan winnen van Nederland.

Foto: AP

Qatar: Barsham, Miguel (83’ Waad), Mohammad, Khoukhi, Hassan, Ahmed (83’ Salman), Boudiaf (69’ Hatem), Madibo, Al Haydos (74’ Muntari), Ali, Afif.

Senegal: E. Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (78’ Cisse), I. Sarr (74’ Ndiaye), N. Mendy (78’ P. Sarr), Gueye, Diatta (64’ Ciss), Dia, Diédhiou (74’ Dieng).

Doelpunten: 41’ Dia 0-1, 48’ Diédhiou 0-2, 78’ Muntari 1-2, 84’ Dieng 1-3.

Gele kaarten: 20’ Mohammad, 45+2’ Ahmed.

Scheidsrechter: Antonio Mateu Lahoz (Spa)

Toeschouwers: 41.797