Iran stunt en klopt Wales in extra tijd na knotsgekke wedstrijd, Welshe doelman krijgt eerste rode kaart op dit WK

Iran heeft de tweede speeldag van dit WK geopend met een 2-0-zege tegen Wales. De Iraniërs toonden een heel ander gelaat na hun pandoering (6-2) van afgelopen maandag en wonnen meer dan verdiend. De goals vielen wel pas in minuut 98 (!) en minuut 101 (!) na een knotsgekke slotfase.

Sleutelmoment: Wales-doelman Wayne Hennessey pakte in minuut 86 de eerste rode kaart op dit WK nadat hij de doorgebroken Mehdi Taremi veel te laat en veel te driest neerhaalde.

Man van de match: Een invaller: Roozbeh Cheshmi deed wat zijn ploegmaats al de hele wedstrijd lang niet lukte. Cheshmi brak in minuut 98 de ban door met een fantastische streep de 0-1 te scoren.

Hem gaan we ook onthouden: Charleroi-middenvelder Ali Gholizadeh bewees waarom hij zijn plaats in het Iraanse elftal verdient. Tijdens de eerste helft werd zijn doelpunt afgekeurd voor buitenspel, tijdens de tweede helft spatte zijn knap afstandsschot uiteen op de paal.

Wales-Iran was - licht uitgedrukt - niet de meest aantrekkelijke affiche op dit WK, maar daarom niet minder belangrijk. Beide teams moesten winnen om uitzicht op de volgende ronde te behouden. Wales kwam afgelopen maandag niet verder dan een gelijkspel tegen de Verenigde Staten, Iran kreeg een pandoering van Engeland (6-2).

Iran moest zich herpakken en dat deed het ook. De Iraniërs zongen deze keer wél het volkslied mee en toonden een heel ander gelaat tijdens de intense openingsfase tegen Wales. De draaischijf: Ali Gholizadeh, de aanvallende middenvelder van Charleroi. Hij pakte tegen Engeland uit met een knappe assist tijdens zijn invalbeurt en deze keer mocht hij aan de wedstrijd beginnen.

Ondanks het veelbelovende begin van Iran valt de eerste helft in twee sleutelmomenten samen te vatten. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Kieffer Moore, die na twaalf minuten van dichtbij op de Iraanse doelman Hossein Hosseini besloot. Enkele minuten later scoorde Iran, weliswaar vanuit buitenspel. Niet toevallig was het Gholizadeh die na een knappe combinatie met Azmoun kon scoren, maar de Charleroi-speler stond dus buitenspel en de goal werd terecht afgekeurd.

Foto: AFP

Twee keer paal op halve minuut

Net na de rust opnieuw pech voor Iran met twee pogingen tegen de paal op amper 30 seconden tijd. Azmoun ging eerst alleen op Hennessey af en besloot om in de korte hoek te trappen, maar hij mikte op de paal. Gholizadeh pikte de bal op, kwam in zijn typische stijl naar binnen en ook hij krulde de bal op het doelkader. Het mocht voorlopig niet zijn voor Iran, dat opnieuw sterk uit de kleedkamer kwam en ondertussen echt wel een voorsprong verdiende.

Ondertussen kwam er amper iets van Gareth Bale en co. Een schicht van Ben Davies zoefde net over doel, maar dat was het dan ook. De Welshman moesten simpelweg hun meerdere erkennen in de Iraniërs, die bleven doordrukken. Dik een kwartier voor tijd bracht Hennessey met de vingertoppen redding op een lage schuiver van Ezatolahi.

Eerste rode kaart op dit WK

Diezelfde Hennessey ontpopte zich vijf minuten voor tijd tot antiheld. De Welshe doelman kwam ver uit zijn doel om de doorgebroken Mehdi Taremi af te stoppen, maar hij kwam veel te laat en haalde de spits van Porto driest neer. De scheidsrechter uit Guatemala gaf eerst onbegrijpelijk geel, na tussenkomst van de VAR werd het meer dan terecht rood. Opvallend: nu pas de eerste rode kaart op dit WK.

Foto: AP

Na de rode kaart leek Iran toch niet meer te kunnen profiteren, maar in minuut 98 opende invaller Roozbeh Cheshmi dan toch nog de score met een fantastische streep. Wales nam risico’s om nog op gelijke hoogte te komen en op de counter maakte Ramin Rezaeian er met een knappe stifter 0-2 van.

Met één puntje en nog een wedstrijd tegen Engeland in het verschiet mag Wales de volgende ronde zo goed als vergeten. Iran doet helemaal mee en kan zich op de laatste speeldag tegen de VS kwalificeren voor de 1/8ste finales.

Wales: Hennessey – Roberts (58’ Johnson), Mepham, Rodon, Davies, Williams – Ampadu (77’ Allen), Wilson (58’ James), Ramsey (87’ Ward) – Bale, Moore

Iran: H. Hosseini – Rezaeian, M. Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi – Ezatolahi (83’ Karimi), Safi (77’ Torabi), Nourollahi (78’ Cheshmi) – Gholizadeh (77’ Jahanbakhsh), Taremi, Azmoun (68’ Ansarifad)

Doelpunten: Cheshmi 0-1 (90+8’), Rezaeian 0-2 (90+11’)

Gele kaarten: Rodon (45’), Rezaeian (90+4’), Jahanbakhsh (90+5’)

Rode kaarten: Hennessey (86’)

Toeschouwers: 40.875

Scheidsrechter: Mario Escobar (Gua) (5)