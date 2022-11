Geen nieuwe stunt: Robert Lewandowski zet Saoedi-Arabië met eerste WK-doelpunt voor Polen weer met de voeten op de grond

Saoedi-Arabië heeft na de stuntzege tegen Argentinië niet opnieuw kunnen verrassen op het WK. Tegen een fysiek sterker en efficiënter Polen maakten de Saoedi’s indruk met agressief en technisch verzorgd voetbal, maar had Robert Lewandowski het laatste woord. De Pool gaf de assist voor de 1-0 en scoorde ook zijn eerste goal ooit op een WK voor de 2-0. Meteen ook de eindstand.

Sleutelmoment: Op slag van rust kreeg Al-Dawsari vanop de stip de kans om Saoedi-Arabië weer op gelijke hoogte te trappen, maar zijn strafschop werd gepakt door Pools doelman Szczesny.

Man van de Match: Robert Lewandowski was goed voor zijn allereerste goal op een WK in zijn carrière, en deed er nog een assist bovenop.

Hem gaan we ook onthouden: Abdulelah Al-Malki speelde een sterke match als draaischijf van Saoedi-Arabië, maar één gemiste controle voor zijn eigen doel maakte hem de antiheld.

Een nationale feestdag en allemaal een Rolls Royce. Dat is wat de spelers van Saoedi-Arabië kregen na de stuntzege van Argentinië op de openingsspeeldag, maar het belette niet dat ze zich toch weer honderd procent gaven tegen de Polen. De Saoedi’s waren zeker in de beginfase sterker in de duels, technisch superieur en lieten aanval na aanval op het Poolse doel afrollen. De rood-witten hadden een resem overtredingen nodig om het hoofd boven water te houden. Kiwior, Cash, Milik… allemaal gingen ze op de bon.

Maar echte kansen kwamen niet van het Saoedische overwicht en toen Polen zich langzaam maar zeker naar de overkant knokte, was het een stuk gevaarlijker. Een kopbal van Bielik werd eerst nog uit het doelvlak weggehaald. Enkele minuten later was het toch raak. Rechtsback Cash haalde de achterlijn en gaf prima voor op Robert Lewandowski. Die miste z’n schot compleet, maar was nog genoeg bij de pinken om Zielinski aan te spelen. De middenvelder fusilleerde de Saoedische doelman Al-Owais van dichtbij: 1-0.

Foto: ISOPIX

Toen was het moment van Wojciech Szczesny gekomen. De Poolse doelman ontpopte zich tot de held door op slag van rust een licht gefloten penalty van Salem Al-Dawsari te pakken. Ook op de rebound had hij nog eens een prima save in huis. En in de tweede helft stond hij weer pal toen het Saoedische offensief, onder impuls van een sterke Al-Dawsari, wèl kansen begon af te leveren. Eerst kreeg Al-Dawsari de bal niet voorbij de doelwacht gefrommeld, daarna gaf bij de bal goed af voor Firas Al-Buraikan, die wild naast besloot.

Lewandowski doet de deur dicht

Enig minpuntje voor de Saoedi’s, die als buurland van Qatar uiteraard de massale steun van het publiek hadden: ze waren zo druk bezig met druk te zetten op ref Wilton Sampaio dat ze soms bijna vergaten te voetballen. Voortdurend werd geroepen om een nieuwe penalty of een tweede gele kaart voor één van de Polen. Al mag gezegd: we zijn ook nog altijd niet zeker hoe Cash erin geslaagd is zijn tweede karton maar te blijven ontlopen.

Maar die viel dus niet en Polen was levensgevaarlijk op de counter. Een voorzet vanop links werd door Arkadiusz Milik op de deklat gekopt. Toen er even later eentje vanop rechts kwam, leek Robert Lewandowski zijn eerste goal ooit op een WK te zullen maken, maar deze keer hield de paal de Saoedi’s recht. De groenhemden hadden hun beste kruit echter al verschoten en het licht ging helemaal uit toen spelverdeler Al-Malki de bal onder zijn voet liet glippen met Lewandowski in de buurt. De zevenvoudig topschutter van de Bundesliga trapte simpel de 2-0 en zijn eerste WK-goal van zijn carrière op het bord. De Saoedi’s mochten nog van geluk spreken dat de Polen het in de slotfase verzuimden de scoren nog op te drijven.

Foto: AP

Polen: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Zielinski (63’ Kaminski), Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik (71’ Piatek), Lewandowski.

Saoedi-Arabië: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Amri, Al-Boleahi, Al-Breik (65’ Al-Ghanam), Al-Najei (46’ Al-Abid), Al-Malki (85’ Al-Oboud), Kanno, Al-Buraikan, Al-Shehri, Al-Dawsari (85’ Al-Shehri).

Doelpunten: 39’ Zielinski 1-0, 82’ Lewandowski 2-0.

Gele kaarten: 15’ Kiwior, 16’ Cash, 19’ Milik, 20’ Al-Malki, 45+4’ Al-Amri,

Scheidsrechter: Wilton Sampaio

Toeschouwers: 44.259