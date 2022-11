Wie anders? Lionel Messi zet Argentinië op weg naar felbevochten zege tegen Mexico, maar slotspeeldag wordt nog link

Lionel Messi (35) heeft de blamage tegen Saudi-Arabië zelf uitgewist. In een kansarme partij kwam de klasse van de zevenvoudige Gouden Bal toch weer bovendrijven, na rust brak hij de ban met een perfect geplaatst schot. Argentinië gered, al moet het op de slotspeeldag nog vol aan de bak tegen Polen om de kwalificatie veilig te stellen.

Sleutelmoment: Het doelpunt van Lionel Messi, we kunnen er niet omheen. De wedstrijd zat muurvast, maar hij bonkte ze open.

Man van de match: Messi dus. Je moet het maar doen, met alle spots op jou gericht het toch weer forceren.

Hem gaan we ook onthouden: Enzo Fernandez. De 21-jarige middenvelder mocht na rust invallen en maakte er met een knappe knal nog 2-0 van.

Duels. Strijd. Gemekker. Gedoe. Theater. Alles was aanwezig in de eerste helft tussen Argentinië en Mexico, behalve dan goed voetbal, kansen en goals. Jammer. Voor de kijker, maar vooral voor Lionel Messi, want na de verrassende nederlaag tegen Saudi-Arabië – en de kwalificatie die daardoor op de helling stond – moest hij zijn land naar de zege loodsen. Alle spots, alle camera’s waren op hem gericht. Iedereen keek in zijn richting. Zo ook alle Mexicaanse verdedigers, die hem constant op de huid zaten en geen centimeter vrijheid gunden. De Vlo kon daardoor geen enkele keer gevaar stichten. Of ja, één keer, met een vrijschop vanaf de zijkant. Maar Ochoa bokste de bal al met al makkelijk weg. Voor de rest vlogen de ballen vooral over zijn hoofd. Ook zijn ploegmaats waren immers inspiratieloos. De Albiceleste had zo’n zeventig procent balbezit, maar deed daar niks mee.

Messi voor rust. Twijfelend. Foto: REUTERS

Gerardo Martino, de trainer van de tegenpartij, had het organisatorisch prima voor elkaar. ’t Is dan ook een Argentijn en hij stond eerder aan het roer van zijn eigen land – hij kent Messi en co. vanbinnen en vanbuiten. Met een 0-0 aan de rust kon hij zeker leven. Als het zo bleef, had zijn team twee punten en kon ze het op de slotspeeldag afmaken tegen de Saudi’s. Risico’s nemen: waarom zou hij? Het enige vervelende was het uitvallen van Guardado vlak voor rust. De aanvoerder moest er geblesseerd af en kon zich enkel troosten met de evenaring van een record – vijf WK’s op rij kwam hij in actie.

Zoals Mbappé

Lionel Scaloni had vijf wissels doorgevoerd in zijn basisploeg – redelijk rigoureus. Niets hield de Argentijnse bondscoach tegen om aan de rust alweer in te grijpen, maar hij behield vertrouwen in dezelfde elf. De tactiek bleef ook ongewijzigd: zo veel mogelijk Messi zoeken en hopen op een flits. Het vizier van de zevenvoudige Gouden Bal stond echter nog niet op scherp. Met een goeie versnelling versierde hij al snel een vrije trap op een interessante plaats, maar net als in de eerste match mikte hij die hoog over.

Het was echter zoals bij Frankrijk: net na het uur ontbond de sterspeler dan toch zijn duivels. Net als Mbappé brak Messi de ban. Op een meter of twintig van het doel kreeg hij de bal aangespeeld door Di Maria en met een perfect geplaatste lage schuiver in de hoek kon hij Ochoa kloppen. Het dak van het Lusailstadion, waar straks ook de WK-finale plaatsvindt, ging eraf. De Argentijnse fans werden helemaal gek, zeker toen hun held hen na de viering met zijn maats nog eens kwam groeten – de vuisten gebald.

Messi na rust. Juichend. Foto: AP

Volhouden was nu wel de boodschap, of het helemaal afmaken. De ingevallen Molina kreeg nog een goeie schietkans, maar liet ze liggen. Enzo Fernandez daarentegen trof wél nog raak, en hóé. Na een kort genomen corner kwam hij vanaf links de zestien binnen en hij krulde de bal knap in de rechterbovenhoek. Was het voor Messi zijn 93ste interlandgoal, dan was het voor de 21-jarige Benfica-middenvelder zijn allereerste. Mooi moment, want zo waren de drie punten binnen. Argentinië krijgt de 1/8ste finales weer in zicht, maar let op. Het moet op de slotspeeldag nog vol aan de bak tegen Polen. Om zeker te zijn, moet het winnen, want anders kan zowel Mexico als Saudi-Arabië terug naar de tweede plaats wippen.

Argentinië: E. Martínez, Montiel (63 Molina), Otamendi, Li. Martinez, Acuña, De Paul, Rodríguez (57’ Fernandez), Mac Allister (70’ Palacios), Messi, Di Maria (70’ Romero), La. Martinez

Mexico: Ochoa, Álvarez (66’ Jimenez), Araújo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado (42’ Gutierrez), Herrera, Chávez, Lozano (73’ Alvarado), Vega (66’ Antuna)

Doelpunten: 64’ Messi 1-0, 87’ Fernandez 2-0

Gele kaarten: 22’ Araujo, 43’ Montiel, 50’ Gutierrez, 66’ Herrera, 89’ Alvarado

Scheidsrechter: Daniele Orsato (Ita)

Toeschouwers: 88.966