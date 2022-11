Duitsland is nog niet dood na draw, Spanje imponeert opnieuw: onbegonnen werk voor Rode Duivels (als ze volgende ronde halen)

Duitsland en Spanje hebben niet teleurgesteld in de eerste affiche die een finale had kunnen zijn. De jonkies imponeerden, van de Spaanse lichtgewichten tot Duitse dribbelaar Musiala, maar beslissend waren de twee spitsen die van de bank kwamen. En daar moet België straks misschien tegen? Onbegonnen werk.

Sleutelmoment: De inbreng van Sané en Füllkrug deed de wedstrijd kantelen. Duitsland heeft, naast Musiala, ook Sané nodig.

Man van de match: Jamal Musiala (19) had het toverstokje om de Duitsers in de wedstrijd te houden

Hem gaan we ook onthouden: Niclas Füllkrug, een spits van 29 jaar van Werder Bremen, pas international maar wel de man die Duitsland een punt schonk

Een week ver en de wereldbeker heeft zijn eerste clash tussen twee potentiële wereldkampioenen achter de rug. De conclusie? Met Spanje moet rekening gehouden worden, met de Duitsers ben je nooit klaar. Roberto Martinez zal het ook wel gezien hebben. Als de Rode Duivels straks alsnog doorstoten, komt de tegenstander uit deze groep. Indien de Duivels tweede eindigen in de groep, wordt dat dus Spanje. Niemand die gelooft dat België daar een kans tegen maakt. Tegen onze oosterburen overigens ook niet.

Duitsland maakte wél kans. Toen Alvaro Morata werd ingebracht, de enige diepe spits in de Spaanse selectie en tegenwoordig luxe-invaller, leek het nochtans einde verhaal. Hij had amper acht minuten nodig, toen hij Neuer in de korte hoek fusilleerde: 1-0. Maar dan bewees een andere invaller, Werder Bremen-speler Niclas Füllkrug, waarom spitsen nog bestaansrecht hebben in dit tijdperk van ‘valse negens’. Hij viel in voor Thomas Müller – geen diepe spits – en schonk de Duitsers een gouden punt.

Niet dat Duitsland bij een nederlaag was uitgeschakeld. Maar nu staat het team van Herr Hansi Flick er toch een tikje beter voor. Bij winst in de slotwedstrijd tegen Costa Rica, volstaat het dat Japan niet wint van de Spanjaarden. Als die toch stunten, moet Die Mannschaft net als vier jaar geleden weer na de groepsfase huiswaarts mag.

Olmo tegen de lat

De kraker stelde niet teleur. Zeker het wedstrijdbegin was voor Spanje. Met hoge druk werd de Duitse defensie onder druk gezet. Achterin bij Duitsland is het voetballend vermogen beperkter dan bij de kwieke Spanjaarden. Het was om duimen en vingers af te likken, zoals Pedri, Gavi, Ferran Torres en Olmo de bal lieten rondgaan. Tot veel zuivere kansen leidde dat Spaanse overwicht niet. De beste kans van de eerste helft viel in het prille begin: Olmo haalde verschroeiend uit, maar Neuer duwde de bal tegen de lat. De Duitsers hapten naar adem, maar slaagden er wel in om van onder de pressing te voetballen.

Duitsland wist zelfs de tere plekken van Spanje te tonen. In de omschakeling bleek het elftal van Luis Enrique kwetsbaar. Gnabry glipte erdoor en stuitte op doelman Simon, al bleek dat hij randje buitenspel stond. De vlag ging gelukkig voor Ferran Torres ook aan de overkant omhoog toen Olmo hem zijn derde toernooigoal op een schoteltje bood en hij onbegrijpelijk over schoot. Ook op spelhervattingen valt er iets te rapen tegen La Roja, zo bleek. Rüdiger kopte Kimmichs vrije trap van de zijkant tegen de netten, maar ook hij werd (terecht) afgevlagd.

Uitblinker Musiala

In de tweede helft doofde het tempo, tot doelman Simon zich verslikte in het uitvoetballen. Kimmich stoorde goed, kreeg de bal terug maar schoot op de handen van de Bilbao-doelman. Zuur voor de Duitsers want niet veel later scoorde invaller Morata wel. Asensio had zelfs meteen de 2-0 moeten maken op aangeven van uitblinker Olmo, maar hij schoot over.

De gelijkmaker hing evenwel in de lucht. In de rug bleek de Spaanse verdediging te pakken en als Jamal Musiala aan het dribbelen ging, gebeurde er altijd wel iets. Eerst gaf hij voor op invaller Füllkrug, die zich naar de bal gooide en naast besloot. Toen Musiala zelf door de buitenspelval glipte na een prima actie van Sané, had hij moeten scoren. Hij trapte onbegrijpelijk op Unai Simon. Even later ging hij er weer door, samen met Niclas Füllkrug. De 29-jarige spits, nog geen twee weken geleden -gedebuteerd als international tegen Oman, bleek wél een afwerker: 1-1. In de extra tijd kwam Leroy Sané zelfs nog kort bij de 1-2. Zo blijft het van 1988 (!) geleden dat Duitsland nog eens een match met inzet won van Spanje. En toch zullen de Duitsers moed putten uit dit gelijkspel. Terecht.

**

Spanje: Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba (82’ Balde) ; Busquets, Gavi (66’ Koke), Pedri ; Ferran Torres (54’ Morata), Asensio (66’ Nico Williams), Olmo

Duitsland: Neuer; Kehrer (70’ Klostermann), Süle, Rüdiger, Raum (87’ Schlotterbeck); Kimmich, Goretzka; Gnabry (85’ Hofmann), Gündogan (70’ Sané), Musiala; Müller (70’ Füllkrug)

Doelpunten: 62’ Morata 1-0, 83’ Füllkrug 1-1.

Gele kaarten: 37’ Kehrer, 44’ Busquets, 58’ Goretzka, 60’ Kimmich

Scheidsrechter: Danny Makkelie (Ned)

Toeschouwers: 68.895