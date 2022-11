Ook Lukaku kan ons niet redden: Rode Duivels pijnlijk onderuit tegen Marokko

Mits een zege tegen Marokko waren de Rode Duivels al zeker van de 1/8ste finales op dit WK. Het draaide helaas helemaal anders uit. In een Marokkaanse heksenketel ging België met 0-2 onderuit. De Bruyne kon zijn stempel niet drukken, Martinez deed opmerkelijke wissels en Lukaku was (nog) geen reddende engel. We moeten de kwalificatie nu afdwingen tegen Kroatië.

Als je bang bent in het donker moet je fluiten. De Marokkaanse fans in het Al Thumama Stadium waren er tegen België dan toch niet zo gerust op. Met duizenden waren ze afgezakt naar Qatar en telkens de Rode Duivels de bal hadden was hun fluitconcert oorverdovend. Dat moet zowat het luidste gefluit ooit geweest zijn in een voetbalstadion en ze hielden het vol.

Eerst gered door VAR

Voor de rust ging het slechts één keer over in gejuich en vreugdegejoel. Eén minuutje voor de rust beging Thorgan Hazard een overbodige overtreding aan de rand van onze zestien. Hakim Ziyech knalde de vrije trap richting doel en via Thibaut Courtois ging het leer binnen. Gelukkig, gelukkig was er een VAR. Die stelde vast dat de ingelopen Saiss nipt buitenspel stond en het zicht van Courtois verhinderde. De ref moest dat nog even zelf vaststellen, maar de goal werd dan toch afgekeurd. Oef. De Marokkaanse vreugde-explosie direct gesmoord.

Foto: AFP

Een voorsprong zou ook onterecht geweest zijn. De Belgen hadden 70 procent balbezit - als je geen rekening hield met het gecontesteerde balbezit - en dat was het hoogste sinds het WK van 1966. Dat leidde evenwel niet tot echte uitgesproken doelkansen. Michy Batshuayi botste hoogstens eens op doelman Mounir en Amadou Onana kopte één van de vele hoekschoppen en stilstaande fases keihard over.

U las hier al de namen Thorgan en Onana en begrijpt dus al dat bondscoach Roberto Martinez enkele tactische aanpassingen deed. Castagne stond links in de defensie met Thorgan voor zich. Zo kon onze achterhoede bij balverlies ombuigen naar een viermansverdediging met Meunier als extra verdediger. Amadou Onana moest centraal voor extra power zorgen. Dat deed hij ook en de Everton-speler was dikwijls aanspeelbaar, maar hij pakte ook weer geel voor een elleboogstootje. Dat is toch een probleem. Voor de derde match tegen Kroatië is Amadou Onana alleszins geschorst.

Foto: Isosport

Goeie Hazard

Het meer voorzichtige Marokkaanse voetbal lag België duidelijk beter dan het pijlsnelle wat naiëve Canadese spel. De Rode Duivels kregen meer tijd om het balletje rond te spelen, maar namen ook de nodige risico’s. Bij een terugspeelbal kapte Courtois doodleuk spits En-Nesyri uit achter zijn steunbeen. Wat een lef.

Desondanks was het vervelend dat we niet aan kansen raakten. Eden Hazard maakte wel zijn acties en lijkt te groeien in het toernooi, maar het was vooral Kevin De Bruyne die zijn stempel niet kon drukken. Maak je maar nog eens boos, Kevin. Voeg daaraan toe dat Michy wederom Michy was en dan weet u het wel. Dikwijls balverlies, veel buitenspel, onoordeelkundig. Hij is een goalgetter, maar in het samenspel is Batshuayi dikwijls een hinderpaal.

Foto: Isosport

Wie zo voetbalt moet opletten voor die paar flitsen van de tegenstander. De eerste was er bijna net voor de rust, maar na de pauze werd Marokko steeds beter. Bouffal knalde het leer voorlangs.

Opmerkelijke wissels

Roberto Martinez voelde dat hij moest ingrijpen, maar zijn vervangingen riepen vragen op. Dat de bondscoach de met geel bedreigde Onana naar de kant haalde, viel enigszins nog te begrijpen. Onana was goed bezig, maar je wilt in zo’n match geen rood pakken. De andere ingreep was meer bizar. Eden Hazard had net eens goed op de goal getrapt, maar moest dan plaatsmaken voor Dries Mertens. Wat heeft Leandro Trossard toch verkeerd gedaan?

Desondanks wijzigde het spelbeeld niet. Mertens trapte wel eens, maar Marokko bleef op vinkenslag liggen. Toen Thomas Meunier opnieuw een overbodige fout maakte, kwam er weer een gevaarlijke vrijetrap. Dit keer was het Sabiri die de bal naar de eerste paal pegelde. Courtois was compleet verrast en dit keer was er geen VAR om in te grijpen: 0-1. Zo’n bal in de eerste zone, is dat geen bal die die keeper moet hebben?

Foto: EPA-EFE

Martinez had Lukaku liever nog niet opgesteld, maar nu kon hij niet anders. Big Rom viel in en en ook Trossard (samen met De Ketelaere) mocht nu het terrein op. We pompten en we pompten. Jan Vertonghen kopte nog eens nipt naast, maar de gelijkmaker viel niet meer. Integendeel: Aboukhal zorgde nog voor 0-2. België zal de kwalificatie moeten afdwingen tegen Kroatië. Naar de punten tegen Marokko konden we fluiten.