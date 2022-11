Vier ‘Belgische’ goals in Kameroen vs. Servië, maar Mitrovic (ex-Anderlecht) laat de zege liggen

Jean-Charles Castelletto (27). Strahinja Pavlovic (21). Sergej Milinkovic-Savic (27). En Aleksandar Mitrovic (28). De Pro League zal blij zijn met de gratis reclame, want allen speelden ze ooit in België en troffen ze maandagmiddag raak op het WK. Oh ja: Kameroen en Servië speelden 3-3 gelijk. Vervelend, want beiden konden de drie punten goed gebruiken. Zeker de Afrikanen, met nog een match tegen Brazilië in het verschiet.

Sleutelmoment: De eerste kans voor Aleksandar Mitrovic na de 3-3. Hij had de winning goal aan de voet, maar stuitte op reservedoelman Epassy.

Man van de Match: Vincent Aboubakar. De aanvaller kwam er na rust op en forceerde een comeback voor Kameroen met een goal en assist.

Hem gaan we ook onthouden: Jean-Charles Castelletto, die we na zijn passage bij Club Brugge uit het oog waren verloren, maar de openingsgoal maakte.

Even schrikken ’s ochtends toen we hoorden dat Onana om disciplinaire redenen naar huis was gestuurd. Het ging ‘gelukkig’ niet om Rode Duivel Amadou, maar om de Kameroense keeper André. Een discussie met bondscoach Song lag aan de basis, volgens de geruchten. Hoe dan ook: het klopt dus wat onze collega schreef: sinds Samuel Eto’o vorig jaar werd verkozen tot bondsvoorzitter, houdt het niet op met rommelen rond de Ontembare Leeuwen – en dan is Lamkel Zé er nog niet bij. De commentatoren kwamen trouwens goed weg: de vervanger van Onana heette niet Ngapandouetnbu maar Epassy.

Mitrovic na zijn eerste missers. Foto: AFP

Epassy kwam al snel in een schietkraam te staan en schutter van dienst was Aleksandar Mitrovic. Het scheelde niet veel of de voormalige Anderlecht-spits moest al na twee minuten worden gewisseld met een blessure, maar hij kon verder en was een gesel voor de Kameroense defensie. Alleen stond zijn vizier niet op scherp. Eerst kopte hij over, dan zag hij zijn knappe knal met links uiteenspatten op de paal en bij zijn derde kans – de grootste – had hij geklungel in de defensie moeten afstraffen maar mikte hij naast.

Met dank aan Mogi

Een andere oude bekende profiteerde van die missers. Op het half uur kwam Kameroen tegen de gang van het spel in op voorsprong. Een corner van Kunde werd doorgekopt door N’Koulou en wie tikte er aan de tweede paal binnen? Jean-Charles Castelletto. Het is intussen zeven jaar geleden dat de verdediger als ‘Frans jeugdinternational’ – want geboren nabij Parijs – bij Club Brugge belandde. Maar u hoeft zich niet te schamen als u hem was vergeten, want in Jan Breydel deed hij maar vier matchen mee, waarna hij werd verhuurd aan Moeskroen. Nu speelt hij, met dank aan Mogi Bayat, bij Nantes en door deze goal versiert hij misschien nog een toptransfer.

Castelletto: kent u hem nog? Foto: REUTERS

Made in Belgium, zeggen we dan graag, en dat gold ook voor de man die op slag van rust de 1-1 in doel kopte. Strahinja Pavlovic is zijn naam en die is in Brugge evenzeer bekend. De 1 meter 94 grote verdediger belandde in januari 2021 bij Cercle als ‘de man van 10 miljoen’ en dan weet u al dat hij een huurling van AS Monaco was. Dezer dagen speelt hij Champions League met RB Salzburg en is hij een vaste waarde bij de nationale ploeg, die hij een serieus handje hielp. In de toegevoegde tijd van de eerste helft zag hij Sergej Milinkovic-Savic ook nog de 1-2 in doel trappen – van een slotoffensief gesproken. De Lazio-middenvelder kennen we dan weer van bij Racing Genk.

Nóg een Mitrovic

Mitrovic was uiteraard content, maar had – gezien zijn eigen missers – dus iets om jaloers op te zijn. Maar geen nood: na rust maakte hij er na een geweldige combinatie 1-3 van. Alle vier de goals waren nu gemaakt door mannen die in de Jupiler Pro League actief waren, dus de vraag was: wie was de volgende? Martin Hongla (ex-Antwerp)? Collins Fai (ex-Standard)? Of Stefan Mitrovic (ex-Gent en -Kortrijk), die mocht invallen? Keuze genoeg, maar we dwalen af. Daar draaide het natuurlijk niet om. Kameroen dreigde na twee duels al uitgeschakeld te zijn en zette alles op alles. Met Aboubakar zette Song er een extra spits op en die wissel werkte wonderwel. Eerst kon hij zelf randje offside scoren en twee minuten later glipte hij opnieuw door de buitenspelval en bediende hij Choupo-Moting, die de gelijkmaker binnen trapte. Wat een comeback, wat een spektakel!

Choupo-Moting schreeuwt het uit na de 3-3. Foto: AP

Wat bracht het slot nog? Uiteindelijk niks meer en dat was vooral pijnlijk voor Servië. Aleksandar Mitrovic kreeg immers nog twee dikke kansen, maar raakte niet meer voorbij Epassy. Hij verliet dus balend het veld, maar dat gold toch ook voor de Kameroense spelers. Ja, de ommekeer was straf, maar ga er maar aan staan op de slotspeeldag. Ze hebben nog maar één puntje en moeten nog tegen Brazilië. Ze hopen dus dat de Seleção zich maandagavond al van de kwalificatie verzekert en dan zijn sterspelers laat rusten.

Kameroen: Epassy, Fai, N’Koulou, Castelletto, Tolo, Hongla, Kunde, Zambo Anguissa (81’ Gouet), Toko Ekambi, Mbeumo (81’ N’Koudou), Choupo-Moting

Servië: V. Milinkovic-Savic, Pavlovic (56’ S. Mitrovic), Veljkovic (78’ Babic), Milenkovic, Kostic (90’ Djuricic), Maksimovic, Lukic, Zivkovic (78’ Radonjic), S. Milinkovic-Savic (78’ Grujic), Tadic, A. Mitrovic

Doelpunten: 29’ Castelletto 1-0, 45’ Pavlovic 1-1, 45+3’ Milinkovic-Savic 1-2, 53’ Mitrovic 1-3, 64’ Aboubakar 2-3, 66’ Choupo-Moting 3-3

Gele kaarten: 24’ N’Koulou, 30’ Bassogog, 45+4’ Jovic, 90+3’ Milenkovic

Scheidsrechter: Mohammed Abdulla (VAE)

Toeschouwers: 39.789