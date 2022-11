Franse B-ploeg laat zich aftroeven door Tunesië, dat ondanks stuntzege het WK wel moet verlaten

Nu slaagt Tunesië er eens in om te stunten en is het toch uitgeschakeld. De 1-0-zege tegen de Franse B-ploeg volstond niet om zich te plaatsen. Didier Deschamps beseft intussen dat hij zijn offensieve sterspelers echt wel nodig heeft om het WK te winnen.

Sleutelmoment: De Australische goal in de ándere match. De Tunesische fans, die net zelf hadden gejuicht, hadden toen al door dat ze de 1/8ste finales alweer zouden mislopen.

Man van de match: Wahbi Khazri, die zijn 25ste interlandgoal maakte voor Tunesië. Hij trapte netjes in het hoekjes, maar zijn vreugde was dus van korte duur.

Ook hem gaan we onthouden: Randal Kolo Muani (23), de spits van Frankfurt, die zijn eerste basisplaats kreeg bij Frankrijk. Hij kwam één keer dicht bij een doelpunt.

6 op 6 en al geplaatst voor de 1/8ste finales: chill. Didier Deschamps kon naar hartenlust roteren en voerde liefst negen wissels door, inclusief in doel. Alleen Varane en Tchouaméni bleven staan. Leuk voor ons, zo konden we eens kennismaken met nieuwe namen zoals Disasi en Kolo Muani. Minder leuk voor Australië en Denemarken, die tegen een Frankrijk op volle sterkte moesten aantreden – een wereld van verschil.

Voor de Tunesiërs was dit dan weer een unieke kans. Maar ze moesten wel winnen om zich te plaatsen en dus ook scoren. Niet zo simpel, want in de vorige duels was dat niet gelukt. Ook Jalel Kadri bracht daarom zes nieuwe gezichten aan de aftrap. Er moest iets veranderen. En kijk: na acht minuten trof zijn ploeg voor het eerst raak op dit toernooi. Nader Ghandri, voormalig verdediger van Westerlo en Antwerp, devieerde een vrijschop enig mooi voorbij Mandanda. Hij kuste het embleem en ging feesten met de fans, maar helaas: de lijnrechter hield zijn vlag in de lucht. En de VAR bevestigde dat het buitenspel was. De ontgoocheling in het voornamelijk rood en wit gekleurde Education City Stadium was groot. Het fluitconcert striemend.

Mbappé leek zich wel te amuseren op de bank. Foto: EPA-EFE

Toch had het zomaar gekund dat Tunesië nog met een voorsprong was gaan rusten. De Fransen wankelden bijwijlen achterin en vooral Camavinga had het lastig. De centrale middenvelder van Real Madrid stond dan ook linksback – serieus wennen. Voorin werd op een schotje van Coman na ook amper iets klaargemaakt, maar Kylian Mbappé liet het niet aan zijn hart komen. Bij gebrek aan mooie combinaties en grote kansen besloot de regisseur om de co-topschutter van het WK maar eens te tonen en hij zat te dollen op de bank. Waarom ook niet.

Sterren spelen alsnog

Na rust was het echter Wahbi Khazri die mocht lachen. Twee keer al had de spits onterecht om een penalty geschreeuwd, maar net voor het uur haalde hij zijn gram. Na balverlies van Fofana mocht hij op wandel op de helft van de Fransen en gaf Varane hem zomaar vrije baan om te scoren. Dan toch die eerste goal voor Tunesië, dat op weg was naar een stunt én de 1/8ste finales. Vijf keer eerder was het op de Wereldbeker actief, maar nog nooit raakte het voorbij de poules. Nu zag het er héél goed uit. Correctie: het zag er heel even heel goed uit.

Mooie vleeshoop na de goal van Khazri Foto: AP

Dit keer werd het doelpunt niet afgekeurd, maar viel er ook een doelpunt in de andere wedstrijd. De Australiërs hadden gescoord en wipten zo weer naar de tweede plaats. Zo zat het toch weer tegen. En intussen bracht Deschamps er met Rabiot en Mbappé toch weer twee titularissen op. Dat maakte de situatie er niet makkelijker op. Ook Griezmann en Dembélé volgden nog en dus werden Les Bleus almaar gevaarlijker. Het duurde uiteindelijk tot de absolute slotseconden vooraleer de gelijkmaker viel – Griezmann wist Dahmen alsnog te kloppen. Bizar moment toen de scheids wat later niet affloot maar op basis van een VAR-interventie de goal nog afkeurde, maar voor Tunesië was dat een doekje voor het bloeden. Het kon wel de zege vieren, maar niet de kwalificatie.

Tunesië: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Slimane (83’ Abdi), Ben Romdhane (74’ Chaaleli), Khazri (60’ Jebali)

Frankrijk: Mandanda, Disasi, Varane (63’ Saliba), Konate, Camavinga, Tchouameni, Guendouzi (79’ Dembélé), Fofana (73’ Griezmann), Veretout (63’ Rabiot), Coman (63’ Mbappé), Kolo Muani

Doelpunten: 58’ Khazri 1-0

Gele kaarten: 28’ Kechrida

Scheidsrechter: Matthew Conger (N-Ze)

Toeschouwers: 43.627