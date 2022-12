Straf: Marokko als groepswinnaar naar 1/8ste finales, Canada met 0 op 9 naar huis

Wie had dat gedacht? Niet België of Kroatië maar Marokko is de winnaar geworden van poule F. Het klopte nu ook Canada, dat net als in 1986 alle drie zijn duels verloor, en plaatste zich – ook net als in 1986 – voor de 1/8ste finales.

Sleutelmoment: De slechte terugspeelbal van Vitoria die al na vier minuten de 0-1 inluidde. Ziyech wist er met zijn traptechniek wel raad mee.

Man van de match: Youssef En-Nesyri, die zijn tweede WK-goal maakte. Zijn vorige was in 2018 tegen Spanje, dus wie weet in de volgende ronde...

Ook hem gaan we onthouden: Atiba Hutchinson, de 39-jarige kapitein van Canada. Hij kwam nog héél dicht bij de 2-2, maar kopte op de lat.

Na de knappe 4 op 6 tegen Kroatië en België volstond een gelijkspel voor Marokko om zich te plaatsen. Walid Regragui had weinig reden om te wisselen, maar deed het toch: Standard-middenvelder Amallah ruimde plaats voor Sabiri, die met zijn vrijschop de ban had gebroken tegen de Rode Duivels. Bono, die vorige keer vlak voor de aftrap verstek gaf, stond weer tussen de palen.

Bij de Canadezen vier nieuwe gezichten en dat was logisch. Helaas voor Jonathan David, een van de afvallers, maar er moest iets veranderen om van de nul af te geraken. De kwalificatie was al gaan vliegen, maar het negatieve record van El Salvador evenaren – zes nederlagen in zes WK-duels – was niet de bedoeling. Na vier minuten stond de 0-1 echter al op het bord na geklungel achterin. Borjan moest een slechte terugspeelbal van Vitoria wegwerken, maar deed dat zo mogelijk nog slechter. Hij passte recht in de voeten van de Marokkaan met de beste trap, Hakim Ziyech dus. Die scoorde in de voorbereiding vanaf zestig meter, dus vanaf dertig was geen probleem. Zijn lob hobbelde binnen.

Ongelukkige own-goal

Canada zag af en kwam pas na een kwartier een keer piepen dankzij de Brugse connectie. Larin werkte zich knap voorbij zijn man en bracht voor, Buchanan kon net niet goed genoeg aan de voorzet en schoof het leer naast. Marokko was gewoon scherper én efficiënter. Tien minuten later verstuurde Hakimi een diepe bal in de rug van de defensie, die zich – keeper incluis – makkelijk liet aftroeven door En-Nesyri. 0-2.

En-Nesyri met een viering à la Trossard na de 0-2. Foto: REUTERS

Op het einde van de eerste helft een derde Marokkaanse goal, maar voor u denkt dat de match gespeeld was: het ging om een own-goal. Aguerd devieerde een eerder ongevaarlijke voorzet voorbij zijn eigen doelman en zo bleef het tenminste spannend. Zeker omdat een tweede goal van En-Nesyri werd afgekeurd voor buitenspel. Balen voor de spits, maar met deze ruststand – en de 0-0 bij Kroatië – was Marokko wel op weg naar groepswinst.

Nog één dikke kans

Standhouden na rust was de boodschap en dat leek vrij aardig te lukken. Larin kwam eens net te laat bij een vrijschop en Davies besloot een keer naast, maar echt gevaarlijk was dat allemaal niet. De kopbal van Hutchinson daarentegen… De ingevallen aanvoerder kon zijn hoofd tegen een corner zetten, maar zijn poging strandde op de lat. Ook in de rebound ging de bal er niet in. Dat was dé kans, zo zou blijken. Bondscoach John Herdman greep zich naar de haren. Het mocht niet zijn voor zijn ploeg, die Qatar ontgoocheld zal verlaten. Marokko daarentegen kon zich voor het eerst sinds 1986 voor de 1/8ste finales plaatsen en als groepswinnaar komt het tegen de tweede uit poule E uit. Voorlopig is dat Japan, maar het zou evengoed Duitsland, Costa Rica of Spanje kunnen worden.

Canada: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Adekugbe (60’ Kone), Buchanan, Kaye (60’ Hutchinson), Osorio (65’ Laryea), Hoilett (76’ Wotherspoon), Larin (61’ David), Davies

Marokko: Bono, Hakimi (85’ Jabrane), Aguerd, Saïss, Mazraoui, Ounahi (77’ El Yamiq), Amrabat, Sabiri (65’ Amallah), Ziyech (76’ Hamdallah), En-Nesyri, Boufal (65’ Aboukhlal)

Doelpunten: 4’ Ziyech 0-1, 23’ En-Nesyri 0-2, 41’ Aguerd (own-goal) 1-2

Gele kaarten: 7’ Hoilett, 26’ Osorio, 45+2’ Adekugbe, 84’ Vitoria

Scheidsrechter: Raphael Claus (Bra)

Toeschouwers: 43.102