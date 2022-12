Game over voor België: onfortuinlijke Lukaku knalt kwalificatie op de binnenkant van de paal

Finito voor de Rode Duivels. De Belgen moesten winnen van Kroatië om zich nog te kwalificeren voor de 1/8ste finales, maar ze bleven steken op 0-0. Aanvankelijk speelde België veel te traag, maar met Romelu Lukaku ging het beter. Alleen trof Big Rom de paal en had hij ook pech bij de afwerking. De Duivels mogen naar huis.

Look here we are, we are the dreamers. We make it happen, so you can see it. Wij zijn verzot op het officiële WK-liedje. Tik op Spotify de Zuid-Koreaanse zanger Jungkook in en u loopt het gegarandeerd de hele dag te neuriën. Helaas bleken wij, Belgen, ook dreamers. We droomden in Qatar van een laatste stunt van de Gouden Generatie. Tevergeefs.

Kleine drietand

De laatste poulematch tegen Kroatië was nochtans wat beter dan de twee voorafgaande partijen tegen Canada en Marokko. Roberto Martinez had zijn elftal behoorlijk grondig door elkaar geschud. Nou ja, de bondscoach moest iets doen. Hij zette Romelu Lukaku en Eden Hazard verrassend op de bank en koos voor een droge 4-3-3. Vooraan liep de kleine drietand De Bruyne-Mertens-Trossard, met die laatste als valse 9. Het was een beetje alles of niks. Ofwel raakten we er al combinerend door ofwel zouden die kleintjes overpowerd worden. Wel, voor de rust bleef het snelle combinatievoetbal toch uit. Trossard probeerde wel, maar met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar en 95 dagen kreeg België weinig tempo in de match. De beste kans kregen we toen De Bruyne toch eens het veld kon oversteken en Mertens bediende, maar de Galatasaray-speler plaatste het leer over.

Foto: AFP

De Rode Duivels hadden woensdagavond nog het bezoek gekregen van een kapper, maar waren dit wel de geknipte spelers voor deze opdracht? De flanken, Meunier en Carrasco, konden zich alvast niet doorzetten, want de Kroaten stonden goed in positie te wachten op die ene kans. Die kwam er bijna, toen Yannick Carrasco Kramaric haakte na een stilstaande fase en de ref naar de stip wees. ’t Was al de tweede strafschop die de Spaanse Belg veroorzaakte op dit WK, maar België had – excuseer voor het woord – hoerenchance. De VAR annuleerde de penalty wegens offside dat met het blote oog nauwelijks waarneembaar was.

Dat had de Belgen een boost kunnen geven, maar het waren de Kroaten die domineerden zonder al te grote risico’s te nemen. Voor hen was een gelijkspelletje genoeg. Daarom – tot frustratie van de natie – kwamen de Duivels niet verder dan 3 kansen voor de pauze. Daarbij tellen we dat afgeblokte schot van Carrasco mee en ook het balletje voorlangs van Mertens. The Last Dance van de Gouden Generatie was geen quickstep maar een slow.

KDB rendeert beter met Lukaku

Het gevoel leefde nochtans dat er iets te doen viel tegen deze Kroaten. De Balkanboys zijn zelf niet meer van de jongsten en voetbalden evenmin snel. Bovendien gaven ze Kevin De Bruyne best wel veel ruimte. Dat konden we beter uitbuiten en Martinez greep in. Met Romelu Lukaku – niet fit genoeg voor 90 minuten – kwam er eindelijk een echt speerpunt in de aanval. Een spits die elke defensie aan de praat houdt, een bal bijhoudt en de rest doet aansluiten. King Kev voelde zich direct beter, waardoor de Belgen meer verticaal voetbalden en druk ontwikkelden.

Foto: EPA-EFE

Dame Fortuna had evenwel nog een rekening met ons openstaan. Voor de rust ontsnapte België aan een penalty door millimeterbuitenspel, maar het was paybacktime. Toen De Bruyne Carrasco bediende, botste die eerst op de doelman. Lukaku zette zijn voet tegen de rebound, maar het leer knalde op de binnenkant van de paal en caprioleerde buiten. Dame Fortuna is een bitch. De Belgische kwalificatie spatte daar uiteen op een Qatarese piket. Herbekijk die fase in slow motion en u krijgt er koude rillingen van.

Want in het slot kregen de Rode Duivels het tij niet meer gekeerd. Roberto Martinez probeerde nog wel alles met de snelle Jérémy Doku en Eden Hazard, maar in de laatste vijf minuten powerplay devieerde Lukaku de bal nog nipt naast en kon hij niet besluiten na een voorzet van Thorgan Hazard. Minstens één had binnen moeten zitten, maar toen hield het op.

Foto: REUTERS

Het WK-liedje Dreamers klinkt opeens een pak cynischer. België liet het liggen tegen Canada en Marokko en moet naar huis. De droom is een nachtmerrie geworden.