Formidable! Topscorer Kylian Mbappé loodst Frankrijk met twee prachtgoals en een assist voorbij Polen naar de kwartfinales

Frankrijk heeft zich spelenderwijs geplaatst voor de kwartfinale tegen Engeland of Senegal.Als de Fransen bij de zaak zijn, wordt ook dat geen probleem. Tegen Polen bewezen ze immers andermaal dat ze over een ijzersterk team beschikken met Mbappé als absolute uitblinker. Hun gevaarlijkste tegenstander is op dit moment nonchalance. Daardoor kon Polen af en toe nog eens gevaarlijk zijn.

Sleutelmoment: In de eerste helft kreeg Polen een reuzekans om op voorsprong te komen. Zielinski trapte recht op doelman Lloris, miste ook de herneming waarna Varane de bal van Kaminski van de lijn keerde..

Man van de match: Kylian Mbappé natuurlijk. Een assist en twee goals, dan ben je man van de match.

Ook hem gaan we onthouden: Olivier Giroud, al ontelbare keren afgeschreven maar op zijn 36ste wordt hij met 52 goals Frans topschutter aller tijden.

Al van in de eerste minuut bleek het meesterschap van de Fransen. Ze drukten de Polen op hun eigen helft terug en enkele sprintjes van Mbappé reten de defensie voor Szczesny aan flarden. De doelman keept evenwel een sterk toernooi en was in de eerste helft vijf keer van de partij om een poging tussen de palen te stoppen. Hij kon er niet bij toen Giroud op het halfuur een gemeten pass van Dembélé naast het doel schoof. Je kan veel vragen aan de onbaatzuchtige Giroud maar de snelheid van Mbappé heeft hij nog niet. Daardoor kwam hij iets te laat.

Freewheelen

Na de sterke start begonnen de Fransen wat te freewheelen en zo kon Polen in de wedstrijd komen. Ze hebben naast Sczczesny en Lewandowski niet het pure talent maar kregen tegen de veel klasrijkere Fransen wel enkele kansen. Lewandowski met een afstandschot en de achtereenvolgende pogingen van Zielinski en Kaminski hadden altijd doelpunt moeten zijn. Frankrijk trapte dan maar op het gaspedaal en van de weersomstuit stond het 1-0. Mbappé in de rol van aangever met een listig balletje. Giroud kraakte zijn schot en het leer hobbelde binnen. Veel over de hekel gehaald maar op zijn 36ste scoort hij zijn 52ste doelpunt voor Les Bleus en onttroont zo Thierry Henry als Franse topschutter aller tijden. Dat is toch wel wat: Giroud voor grootheden als Henry, Platini, Zidane en Benzema op de ranglijst aller tijden.

Foto: AP

Mbappé

Na de rust hetzelfde spelbeeld. Dominante Fransen en op een kansje loerende Polen. Alleen werd het voor de Polen nu helemaal onmogelijk om de Fransen te verontrusten. Bondscoach Didier Deschamps zal tijdens zijn praatje bij de kampwisseling wel tot dezelfde conclusie gekomen zijn als wij: bij de zaak blijven en dan kan er niets mislopen. Dat deden de Fransen dus.

Hun rustig meesterschap werd iets minder dan een kwartier voor tijd bekroond met een doelpunt van Mbappé. Wie zegt dat snelheid zijn enige wapen is, dwaalt. Wat hem ooit de beste speler ter wereld maakt, is dat hij zoveel kan. Dembélé, nog zo’n goudhaantje, zette zich door op rechts. Hij zag de vrijstaande Mbappé aan de rand van het strafschopgebied. Die nam de bal aan en ramde die in de bovenhoek. ‘Ramde’ kan als een cliché klinken maar in dit geval was het niet anders. Sczczesny is een uitstekende doelman maar die zag het leer nauwelijks voorbij suizen. Dat deed Mbappé in de slotminuut nog eens over. Hij is op weg de man van het toernooi te worden.

In de allerlaatste minuut mocht Lewandowski de stand van op de strafschop milderen. Eerst miste hij maar bij zijn tweede poging - omdat Lloris te vroeg was vertrokken - ging de bal er wel in. Afscheid van Lewandowski en Polen. Frankrijk naar de kwartfinale waar Engeland of Senegal wacht.