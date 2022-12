Wervelend Brazilië swingt tegen Zuid-Korea naar kwartfinale tegen Kroatië

Wat een match. Brazilië zette in de 1/8ste finale zijn status als WK-favoriet kracht bij met een geweldige eerste helft. Zuid-Korea was het noorden kwijt. Zij zagen sterren Neymar en Vinicius voortdurend voorbijflitsen richting hun kwartfinale tegen Kroatië en konden pas na de rust wat weerwerk bieden: 4-1. Wij genoten mee op de tribunes.

Sleutelmoment: De penaltyfout van Kim Moon-hwan. Een 1-0 ophalen zoals tegen Portugal had nog gekund voor Zuid-Korea, maar na de 2-0 was de veer helemaal gebroken.

Man van de match: Vinicius Junior. Hier had ook een andere Braziliaanse aanvaller kunnen staan, maar hij maakte de openingsgoal en zijn assist voor Paqueta was ook de moeite.

Ook hem gaan we onthouden: Weverton, de derde doelman bij Brazilië, die in het slot mocht invallen. Een cadeau van Tite, want hij was de enige die op dit WK nog niet had gespeeld.

Hoe vaak krijg je de mogelijkheid om de Goddelijke kanaries te aanschouwen? Zo héél dikwijls gebeurt dat niet? De WK-matchen van Brazilië en Argentinië zijn dan ook de wedstrijden die het drukst worden bijgewoond door de journalisten in Qatar. Het stadion in Doha was niet eens uitverkocht, maar de gigantische perstribune liep vol. Daarom kregen wij als Belgen een zitje tussen de toeschouwers. Dat wil zeggen geen bureautje, laptop op de schoot, geen internetkabel en gedrum rondom je. Vervelend, maar geloof ons: voor deze match wilden we zelfs anderhalf uur rechtstaan om dit verslag op onze iPhone te tikken. De kanaries waren - zeker in de eerste helft - Goddelijk.

Foto: AFP

Neymar, zo doe je dat

Het begon al met de comeback van Neymar. De superster had in de poulefase zijn enkel verzwikt, maar nu wilde hij duidelijk een enkeltje richting de finale. Brazilië begon gretig en na zes minuten zette Raphinha zich al door op rechts. In de Zuid-Koreaanse defensie keken alle Kimmen even naar elkaar waarna Vinicius Junior heel beheerst afwerkte. Veni, Vidi, Vinicius. De toon was gezet. In de tribune knuffelde een knappe Braziliaanse journaliste alleszins haar collega. We zaten er één stoeltje naast.

Gelukkig kwamen er nog kansen. Voor Brazilië bedoelen we dan. Een nieuwe dribbel en Richarlison ging over een gestrekt been: penalty. Die eer was natuurlijk voor Neymar himself en met een onderbroken aanloopje schoof hij het leer tergend traag binnen. Voor de PSG-speler was het zijn 76ste goal voor Brazilië en zo nadert hij tot op één doelpunt van Pelé. Dat record gaat er op dit WK nog aan.

Het legendarische voetbalicoon stuurde vanuit het ziekenhuis in Sao Paulo echt goeie vibes richting Qatar. Bij momenten leek het wel alsof de Seleçao met telekinetische energie voetbalde of moeten we zeggen Pelé-kinetische energie. Bij de 3-0 speelden ze Zuid-Korea helemaal uit verband met een knappe combinatie op de korte ruimte. Het was uiteindelijk Richarlison die het leer binnen legde. De Aziaten kenden zo direct de weg van het kastje naar de muur en de Brazilianen sloegen nog meer aan het dansen. Toen ze heupwiegend op een rijtje gingen staan, deed dat zelfs denken aan de legendarische baby-viering van Bebeto, Romario en Mazinho op het WK 1994. Maar het ging verder dan dat. Zelfs bondscoach Tite danste mee toen iedereen in een kring ging staan.

Wet van de sterkste

Zuid-Korea probeerde af en toe wel weerwerk te bieden, maar onderging de wet van de sterkste. Zo dacht Vinicius opeens: even een wippie maken en hij lobde het leer subtiel over zijn rechtstreekse tegenstander. Knap.

Dat smaakte uiteraard naar meer en toen de Real Madrid-ster het trucje overdeed, trapte Paqueta al de 4-0 binnen na 36 minuten. Tja, hoe zou Eden Hazard in Bernabéu ooit kunnen concurreren met zo’n speler. Vergeet het gewoon.

Foto: AFP

Iedereen speelt bij Brazilië

We leken dus naar een match te kijken met een historisch kantje en dat was het sowieso een beetje. Deze partij was de laatste wedstrijd in het 974 Stadium in Qatar. Dat is de voetbaltempel die is opgebouwd uit 974 zeecontainers en na dit toernooi wordt afgebroken om in Uruguay opnieuw te worden gereconstrueerd. Crazy, zoals de wedstrijd.

Na de pauze nam de Seleçao wel een pak gas terug. Het trio Neymar-Richarlison-Vinicius slenterde dan soms terug en bondscoach Tite kon het zich zelfs permitteren om zijn keeper te wisselen. Een mooi gebaar naar Weverton, de enige Braziliaan die dit WK nog geen minuten had gemaakt. De Koreanen kwamen ook daardoor wat beter in de match en lukten zowaar nog de eerredder na een prachtige knal van Paik. Helaas, toen hadden Casimiro en co de Zuid-Koreaanse WK-ambities al in de container voor gebroken dromen gegooid. Zij swingden de kleedkamer in. Wij swingden mee. Een mooie boodschap van hoop richting de zieke Pelé maakte de avond helemaal af.