Vervanger van Ronaldo schiet freewheelend Portugal met drie goals naar de kwartfinale

Portugal heeft zich niet laten verrassen door Zwitserland. De Portugezen ontmoeten in de volgende ronde het verrassende Marokko. Met de selectie die zij hebben, is dat zeker een haalbare kaart. Zelfs Cristiano Ronaldo heeft zijn plaats niet meer bij de Portugezen want zijn vervanger Gonçalo Ramos scoorde drie keer en leverde één assist.

Geen Cristiano Ronaldo maar dat betekent niet dat het niet de avond van de oudjes bij de Portugezen. Pepe, de onverwoestbare verdediger van 39 jaar oud, scoorde de 2-0. De Kameroener Roger Milla blijft met zijn 42 jaar de oudste doelpuntenmaker ooit op een WK en Pepe is tweede. Maar Pepe - was een naam ooit treffender? - heeft toch ook een recordje: hij is de oudste doelpuntenmaker ooit in de knock-out-fase op een WK. Toch ook iets om fier op te zijn. En het is nog niet gedaan want, zaterdag speelt Portugal zijn kwartfinale tegen Marokko.

De kwalificatie van Portgual is verdiend. Het was veruit de betere van Zwitserland. Zo lang het 0-0 was, deden de Zwitsers nog goed mee. Een vrije trap van Shaqiri ging maar net naast. Maar vanaf het moment dat Gonçalo Ramos, nota bene de vervanger van Ronaldo, de 1-0 enig mooi binnenknalde, verdwenen de Zwitsers uit de wedstrijd. Toch nog even over dat doelpunt van Ramos: met de rug naar doel, draaien rond de verdediger en dan in de korte hoek binnenknallen. Door het kleinste gaatje. Knap.

Leão gaat de wedstrijdbal oppikken voor hattrickheld Ramos. Foto: AP

Ramos schoot de Zwitsers aan flarden. Foto: REUTERS

Yaremchuk

Ook zijn tweede, de 3-0, mocht er zijn. Een goal zoals een echte goaltjesdief dat kan: opduiken aan de eerste paal en de voorzet van Dalot binnentikken. We hebben het gevoel dat in de kwartfinale straks Ramos weer in de basis zal staan. Hij stiftte ook de 5-1 binnen. Een pass van Joao Felix en Ramos toonde zich meteen met een hattrick. Want de spits van Benfica hield het niet bij scoren alleen. Hij legde de 4-0 op de voet van Guerrero. Roman Yaremchuk weet ook goed wie Ramos is. De spits brak vorig seizoen door en daarom moest de Oekraïner naar Club Brugge vertrekken.

De moedige Zwitsers kregen onmiddellijk na de 4-0 hun treffer. Het rekenwonder Akanji kon milderen, of beter: de eer redden aan de tweede paal na een hoekschop. En daar was hij weer: Ramos. Hij verlengde de hoekschop van Shaqiri ongewild met het hoofd.

Cristiano Ronaldo wordt in zijn thuisland door een deel van de supporters uitgespuwd, in Qatar was daar geen spoor van. Foto: AFP

Veel talent

Door de uitschakeling van Spanje missen we een Iberische kwartfinale. Het wordt dus Marokko met zijn sterke defensie. Het zal nodig zijn want het aanvallend talent van Portugal is om vingers en duimen bij af te likken. Bernardo Silva, Bruno Fernandes,... allemaal toppers. Maar wie zich helemaal op zijn gemak voelt, is Joao Felix. De 23-jarige aanvaller heeft het moeilijk bij zijn club Atlético Madrid maar krijgt in de Seleção voluit de kans zich te ontplooien. Dat doet hij zeer goed. De Zwitserse verdedigers hadden immers niet alleen met Gonçalo Ramos hun handen vol.

De selectie van Portugal is indrukwekkend. Niet alleen Cristiano Ronaldo zit er op de bank, ook Joao Cancelo (Man City) en Rafael Leao (AC Milan). Leao scoorde in zijn korte speeltijd nog de 6-1. De wedstrijd tegen Marokko moet nog altijd gespeeld worden. Lukt dat, dan komt er een halve finale tegen Engeland of Frankrijk aan.