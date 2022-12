Les Bleus naar de halve finale! Uitgekookt Frankrijk mept Engeland uit het toernooi nadat Harry Kane penalty richting de wolken trapt

Frankrijk naar de halve finale waar Marokko wacht. In de meest kwaliteitsvolle wedstrijd die we hier al op het WK zagen, had het net zo goed Engeland kunnen zijn. Of moeten zijn. De Engelsen speelden een sterke wedstrijd maar Harry Kane knalde de gelijkmaker van op de strafschopstip in de wolken. De ploeg van Gareth Southgate had meer verdiend maar de klinische Fransen zijn nog altijd op koers voor een tweede wereldtitel op rij.

Sleutelmoment: Na een hele domme duwfout van Hernandez, krijgt Kane met nog een handvol minuten te gaan de kans om er vanop de stip 2-2 van te maken, maar hij trapt de elfmeter hoog over.

Man van de Match: Griezmann kan je gerust de architect van deze zege noemen. De Fransen hadden het moeilijk, maar hij wist hen toch aan kansen te helpen en schilderde de winnende treffer op het hoofd van Giroud.

Hem gaan we ook onthouden: Toch weer Olivier Giroud. Met zijn 4de goal van het toernooi sleepte de 36-jarige spits de Fransen erdoor. Zijn 53ste voor les Bleus en zeker niet de minst belangrijke.

De technisch meest volmaakte wedstrijd die we hier op het WK zagen. Twee goede teams die er geen schop- en scheldpartij van maakten zoals een dag eerder tijdens Argentinië-Nederland. Ze stonden met respect voor elkaar op het veld. Engeland versierde de meeste kansen. Hugo Lloris moest in zijn recordinterland (143 caps) om de haverklap plat, zijn collega Pickford aan de overkant had minder werk.

Mbappé kwam nauwelijks in het stuk voor. Hij zat in de achterzak van Walker. Het eerste en enige spurtje tussen die twee kwam er pas na 56 minuten. Mbappé won wel maar er kwam geen concrete doelkans uit. Toch wonnen de Fransen met een kopbal van Giroud die via de schouder van Maguire binnenvloog. Griezmann en Rabiot waren de beste spelers bij Frankrijk. Vooral Rabiot zit echt wel in de vorm van zijn leven. Tchouaménie was een steunpilaar in het middenveld waardoor Bellingham wat minder uit de verf kwam dan in de vorige ronde tegen Senegal.

Sterke tien minuten

De eerste helft was heel evenwichtig met een sterke tien minuten van de Engelsen tussen de 20ste en 30ste minuut. In die periode versierden ze slag om slinger mogelijkheden. Shaw stak het vuur aan de lont met een vrije trap in de handen van Lloris. Kane gebruikte uitstekend zijn lichaam tegenover Upamecano en stond oog-in-oog met Lloris. De Franse doelman verschalken zat er niet in. Een paar minuten deed Kane hetzelfde en nu was er sprake van een strafschop. De Braziliaanse ref ging echter niet naar het VAR-scherm kijken en zo bleef die elfmeter uit. Uiteindelijk was er nog eens een schot van de Engelse aanvoerder waar de Franse aanvoerder in het doel veel last mee had.

Dat waren de tien Engelse minuten in de eerste helft. Die kwamen er nadat Tchouaménie er met een schot vanop zo’n 20 meter 1-0 had van gemaakt. Een goed en laag schot maar we hebben toch het gevoel dat onze Thibaut Courtois dat schot had kunnen stoppen. Pickford dus niet. Daarvoor had Giroud op voorzet van Dembélé ook al in de handen van Pickford gekopt. De Engelse doelman zag nog een schot van Mbappé over vliegen maar had voor de rust dus minder werk dan zijn collega aan de overkant. Toch stond Engeland op achterstand.

Foto: AFP

Kane scoort en mist

Na de rust was het niet anders. Engeland bleef Lloris op de proef stellen maar deze keer werd het wel beloond. De Tottenham-doelman moest eerst nog zwaar aan de bak op een schot van Bellingham maar een eerste strafschop van zijn clubploegmaat Kane kon de Franse recordinternational niet pakken. Tchouaménie was de ongelukkige. Hij tikte de snelle Saka, de Engelse Mbappé, aan en er was geen ontsnappen aan. Engeland bleef duwen. Saka en Kane met schoten en weer moest Lloris aan het werk. Maguire kopte net naast, Saka mikte ook aan de verkeerde kan van de paal. Zo ging dat maar door.

Frankrijk stelde daar weinig gevaarlijks tegenover. Rabiot met een schot van buiten het strafschopgebied maar deze keer wel in het bereik van Pickford. Er begon ook steeds meer afval in het Franse spel te kruipen. Toch scoorden de Fransen. Dembélé legde met het hoofd terug en Giroud besloot van kortbij op Pickford. Het was in dezelfde aanval Griezmann die de bal op het hoofd van Giroud schilderde waaruit hij met de hulp van Maguire scoorde.

Foto: AP

De Engelsen leken alsnog te krijgen wat ze verdienden. Hernandez knalde Mount onderuit in het strafschopgebied en na tussenkomst van de VAR ging de bal opnieuw op de stip. Weer specialist Kane, maar deze keer geen doelpunt. Hij schoot over. Kane is de pineut na deze uitschakeling die er niet had hoeven te komen.

ENGELAND: Pickford – Walker, Stones (98’ Grealish), Maguire, Shaw – Henderson (79’ Mount), Rice, Bellingham – Saka (79’ Sterling), Kane, Foden (Rashford 85’).

FRANKRIJK: Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé (79’ Coman), Griezmann, Mbappé – Giroud.

Doelpunten: 0-1 Tchouaméni (Griezmann) (17’), 1-1 Kane (54’), 1-2 Giroud (Griezmann) (78’)

Strafschoppen: Kane: omgezet (54’), Kane: gemist (84’)

Gele kaarten: Griezmann (43’), Dembélé (46’), Hernandez (82‘), Maguire (89‘)

Scheidsrechter: Wilton Sampaio (Bra)

Toeschouwers: 68.895