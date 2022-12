Frankrijk ruikt zijn tweede wereldtitel op rij na zege tegen alweer verrassend sterk Marokko: in droomfinale wacht Argentinië

Een tweede WK-finale op rij. Niet zonder moeite maar Frankrijk wordt zondag de tegenstander van Argentinië in de finale, na een 2-0-zege tegen Marokko. Twee grootmachten die zich niet lieten ringeloren door zogenaamde kleinere landen. Het klinische Frankrijk ruikt zijn tweede wereldtitel op rij, zijn derde in totaal. Maar dan zal het wel voorbij Messi en co moeten.

Sleutelmoment: Een schitterende omhaal van Al Yamiq werd door Lloris net voor de rust schitterend uit de hoek gehaald.

Man van de Match: Theo Hernandez. Scoorde de mooie openingstreffer, had het moeilijk tegen Ziyecht maar bleef overeind

Hem gaan we ook onthouden: Hakim Ziyech. Wat een balbehandeling. Fantastisch om naar te kijken.

Is het dat die grote voetballanden op een of andere manier altijd een streepje voor hebben? We hebben het dan niet over de scheidsrechter want César Ramos floot een correcte partij. Maar het leek in zekere zin op de halve finale van vier jaar geleden België-Frankrijk. Ook toen maakten Les Bleus dat doelpuntje dat hen in een zetel zette en genoeg was om de finale te bereiken. Ze maakten evenmin een verpletterende indruk maar toonden dat métier. Door de vroege achterstand moest Marokko komen en ze deden dat echt wel goed. Met mooie combinaties maar ze ontbraken de klasse om het ook af te maken. Werden ze nog regelmatig neergezet als een team dat vooral kon verdedigen, dan lieten ze ook hun technische capaciteiten zien. De balbehandeling van zo’n Ziyech is heerlijk om naar te kijken.

Maar Frankrijk dus. Het blijft opmerkelijk hoe ze maar blikken met talent blijven opentrekken. Met Pogba, Kanté, Nkunku, Benzema, Lucas Hernandez, Kimpembe en tegen Marokko ook nog de zieken Rabiot en Upamecano ontbraken liefst acht spelers die in alle omstandigheden een basisplaats bij Les Bleus kunnen claimen. Toch bleef dit veredelde B-elftal overeind. Hoe goed de Marokkanen ook combineerden, er zat op het beslissende moment altijd wel een Franse voet tussen. Op het middenveld blonk Tchouaménie uit. Mbappé had één onvergetelijke actie in huis en het stond 2-0. Argentinië is gewaarschuwd, in zoverre dat nog nodig was.

Droomstart

Frankrijk kende een droomstart. Na vijf minuten stond het al op een 1-0 voorsprong. Griezmann glipte op rechts door de Marokkaanse verdedigingsgordel en bracht voor. Daar mocht Mbappé twee keer proberen. Zijn schot werd tot twee keer toe geblokkeerd. Bij de tweede keer botste het leer nogal hoog op maar Theo Hernandez schoot de bal in een soort van opspringende volley enig mooi binnen. Een moeilijk en knap doelpunt. En zeggen dat Theo Hernandez slechts vervanger is voor zijn geblesseerde broer Lucas.

Marokko had over de hele wedstrijd het meeste balbezit. Het moest ook want het kwam dus al vroeg op achterstand. Frankrijk gaf er niet om. Ook niet toen de Marokkanen enkele mooie combinaties op het veld tekenden. Dat resulteerde in enkele goede kansen en niet te veel fluitconcerten van de Marokkaanse fans als de Fransen het balbezit hadden. Er vielen gaten in het Franse middenveld. Ounahi, de middenvelder van Angers die hier helemaal aan de oppervlakte komt, dwong Lloris al snel tot een redding. Ziyech kreeg een mogelijkheid maar besloot zwak naast. Het dichtst kwamen de Marokkanen bij een doelpunt na een omhaal van El Yamiq. Dat was pure klasse maar ook klasse hoe Lloris de meubelen redde. Ook dat deed ons denken aan vier jaar geleden toen Lloris in dezelfde fase van de halve finale een schot van Alderweireld van dichtbij redde. Het had ook die wedstrijd toen een ander uitzicht kunnen geven, vooral omdat de Rode Duivels toen nog op 0-0 stonden.

Saiss naar de kant

Marokko kreeg in de eerste helft nog wel een klap te verwerken. Aanvoerder Romain Saiss moest naar de kant. Hij dacht met zijn handen ijzer te kunnen breken en de zware blessure waarmee hij tegen Portugal op een draagberrie van het veld moest naar het vergeetboek te kunnen spelen. Niet dus. Standard-speler Selim Amallah kwam hem vervangen. Amallah werd na rust op zijn beurt weer vervangen.

Frankrijk had minder de bal maar dat betekent niet dat het geen kansen kreeg. De zuivere mogelijkheden opgeteld, overvleugelden ze in de eerste helft zelfs de Marokkanen. Giroud maakte gebruik van de niet geheel fitte Saiss maar schoot op de paal. Dan was er twee keer in één minuut bijna de 2-0. Mbappé geraakte voorbij Bounou maar niet voorbij de doellijn, Giroud knalde de rebound net naast. Varane devieerde ook nog eens een voorzet naast.

Eerste balcontact en binnen

Ook na de rust kreeg Frankrijk de eerste mogelijkheid. Griezmann stuurde Mbappé diep maar die kwam net niet aan de bal. Daarna even paniek in het Franse kamp want Mbappé bleef liggen na een onbestrafte tackle van Amrabat. Marokko haalde zijn technische capaciteiten boven en draaiden de Franse verdediging bij momenten dol. Het leek wel alsof Ziyech op die rechterkant op één van de vele stadspleintjes stond te spelen. De koelbloedigheid om af te werken, werd gemist.

De Fransen kwamen nog maar amper opzetten. Deschamps haalde Giroud naar de kant en posteerde Mbappé in de spits. Met nog ruim tien minuten te gaan sloeg de spits van PSG aan het dribbelen en bij zijn eerste balcontact duwde invaller Randal Kolo Muani, 24-jarige speler van Eintracht Frankfurt, de beslissende 2-0 binnen. Einde verhaal voor een moedig Marokko.