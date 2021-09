Besiktas en Michy Batshuayi geven 3-0 bonus uit handen

Op de zesde speeldag van de Turkse Super Lig heeft Besiktas puntenverlies geleden. In eigen huis kwam het dinsdag 3-0 voor tegen Adana Demirspor, maar werd het uiteindelijk nog 3-3.

De landskampioen, met Michy Batshuayi 95 minuten als speerpunt, trok de kleedkamers in met een comfortabele 2-0 voorsprong na doelpunten van Francisco Montero (20.) en Josef (45.+1). Na de rust diepte Ridvan Yilmaz (53.) verder uit, alvorens Matias Vargas (60.) tegenscoorde en invaller Mario Balotelli (79.) de spanning opnieuw terugbracht. Een sensationele gelijkmaker leek er niet meer in te zitten, tot Britt Assombalonga (90.+7) zijn duivels ontbond in het absolute slot. Batshuayi was toen net naar de kant gehaald.

Besiktas behoudt voorlopig zijn leidersplaats met 14/18. Eerder op de dag geraakte Ruud Boffin met Antalyaspor niet verder dan 0-0 bij Karagumruk. Antalyaspor puurde vijf punten uit de eerste zes speelrondes.