Michy Batshuayi en Besiktas incasseren grootste thuisverlies in 17 jaar

Crisis troef bij Turks landskampioen Besiktas: het verloor zaterdagavond op de veertiende speeldag in de Super Lig met zware 0-4 cijfers van Giresunspor, meteen de grootste thuisnederlaag in 17 jaar tijd.

Michy Batshuayi maakte voor de eerste keer sinds zijn blessure zijn opwachting in de basis, maar dat bracht duidelijk geen schokeffect teweeg. Twintig minuten voor tijd mocht hij gaan rusten bij een 0-3-tussenstand.

Het was al het vierde opeenvolgende verlies in competitie en het achtste in de laatste tien officiële wedstrijden. Besiktas is inmiddels afgegleden naar de tiende plaats in de Turkse hoogste klasse. Ook in de Champions League konden de Turken nog geen enkel punt bij elkaar voetballen.