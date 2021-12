Basaksehir en Chadli incasseren late gelijkmaker in stadsderby tegen Galatasaray

Istanboel Basaksehir en Nacer Chadli hebben zaterdagavond op de zeventiende speeldag van de Turkse Super Lig een punt gepakt in de stadsderby bij Galatasaray (1-1).

Voormalig Anderlecht-spits Stefano Okaka (20.) effende het pad voor de bezoekers. Basaksehir had lange tijd uitzicht op de zege, maar de late gelijkmaker van Mohamed Mostafa (88.) besliste er nog anders over. Nacer Chadli werd in de 53e minuut afgelost.

Basaksehir vat momenteel post op een knappe derde plaats met 29 punten. Galatasaray begeeft zich op een teleurstellende tiende plaats met 24 eenheden.