Besiktas kan ondanks doelpunt Batshuayi niet winnen

Turks landskampioen Besiktas heeft zijn wedstrijd op de 20e speeldag in de Super Lig niet weten te winnen. Op bezoek bij laagvlieger Rizespor werd het zondag 2-2.

Michy Batshuayi (25.) bezorgde Besiktas de voorsprong met een rake elfmeter. Joel Pohjanpalo (56.) hing de bordjes in evenwicht, alvorens Emirhan Ilkhan (60.) niet veel later voor de 1-2 tekende. Pohjanpalo (68.) sleepte met zijn tweede doelpunt uiteindelijk een gelijkspel uit de brand. Beide teams zagen nog een speler uitgesloten worden in de slotminuten met een tweede gele kaart.

Besiktas staat pas negende met 29 punten. Rizespor blijft voorlaatste met 18 eenheden.