Inter lijkt Romelu Lukaku niet te missen: Italiaanse landskampioen verkoopt Genoa oplawaai op openingsspeeldag

Inter gaf deze zomer zijn topspits Romelu Lukaku af aan Chelsea, maar de Italiaanse kampioen lijkt daar voorlopig niet al te veel hinder van te ondervinden. Tegen Genoa werd makkelijk met 4-0 gewonnen op de openingsspeeldag van de Serie A. Edin Dzeko, de man die Lukaku moet doen vergeten bij de Nerazzurri, scoorde meteen.

Inter haalde deze zomer ook Hakan Calhanoglu gratis op bij stadsrivaal AC Milan. Die transfer wierp in de openingsmatch van dit seizoen al meteen zijn vruchten af, want de Turks-Duitse middenvelder gaf al na zes minuten de assist voor de openingstreffer van Milan Skriniar tegen Genoa. Calhanoglu maakte er enkele minuten later zelf 2-0 van.

Hakan Çalhanoglu toont binnen het kwartier meteen zijn waarde voor de Nerazzurri! ???? #InterGenoa pic.twitter.com/64CmOJI8kz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 21, 2021

Inter breidde de score nadien alleen maar verder uit. Op slag van rust werd de 3-0 van Ivan Perisic nog afgekeurd voor buitenspel, maar laat in de tweede helft telde de treffer van Arturo Vidal wel. Vidal gaf even later ook de assist voor de 4-0 van Dzeko. Een droomstart dus voor Inter, dat mikt op een nieuwe landstitel. Bij Genoa maakte Zinho Vanheusden, die door Inter uitgeleend wordt, de wedstrijd vol.