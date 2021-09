Invaller Dennis Praet wint ruim met Torino

Op de derde speeldag in de Serie A heeft Torino zondag promovendus Salernitana over de knie gelegd met 4-0. Dennis Praet startte op de bank en mocht een kwartier voor tijd een eerste keer opdraven voor zijn nieuwe werkgever. Voor Torino zijn het de eerste punten na een eerdere 0 op 6.

Antonio Sanabria (45’) voor rust en Bremer (65’), Tommaso Pobega (87’) en Sasa Lukic (91’) na rust verzorgden de doelpunten. Franck Ribéry viel meteen na de 2-0 in, maar slaagde er niet in om mee het tij te keren. Op hetzelfde moment graaide Genoa de zege mee bij Cagliari (2-3) en verzekerde Udinese zich in de voorlaatste minuut van de overwinning bij Spezia (0-1).

Eerder op zondag geraakte landskampioen Internazionale niet verder dan 2-2 bij Sampdoria. Zaterdagavond al won Napoli met 2-1 van Juventus, dat zijn start volledig gemist heeft met 1 op9. Napoli behoudt met 9 op 9 zijn perfect rapport en is de fiere leider.

