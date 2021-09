José Mourinho door het dolle heen bij AS Roma: zege in 1000ste wedstrijd als coach na winning goal in extra tijd

Het AS Roma van trainer José Mourinho heeft in extremis nog de maat genomen van Sassuolo. In de 91e minuut bezorgde El Shaarawy de Romeinen nog de 2-1 zege. Mourinho vierde mee bijzonder uitbundig mee. Het was immers zijn 1000ste wedstrijd als coach.

LEES OOK. Zlatan Ibrahimovic is terug bij AC Milan… en scoort meteen

Bryan Cristante had de thuisploeg nog voor rust op 1-0 gezet maar na de koffie bracht Filip Djuricic Sassulo op gelijke hoogte. De match leek op een gelijkspel af te stevenen, tot El Shaarawy met een knap schot Roma alsnog de zege bezorgde. Het hele team, inclusief José Mourinho, wist met de vreugde geen blijf en ging vieren met de supporters.

“Ik loog”, zei Mourinho achteraf. “Ik heb tegen iedereen gezegd dat dit geen speciale wedstrijd voor me was, maar dat is niet waar. Duizend wedstrijden...Dat is veel en ik wilde niet verliezen. Ik was doodsbang om voor eeuwig deze nederlaag te moeten herinneren. Gelukkig hebben we gewonnen, ik rende als een kind van 12, omdat ik me zo voelde.”

???????????? ???????? ??



José Mourinho coachte vanavond zijn 1000ste wedstrijd! pic.twitter.com/k5NBgU1qVx — AS Roma Dutch (@RomaDutch) September 12, 2021

Mourinho won 639 wedstrijden van de 1000 wedstrijden als coach en won al 25 trofeeën.

De beelden: