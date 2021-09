Van kwaad naar erger: Juventus kan ook topper tegen AC Milan niet winnen en verzeilt in degradatiezone

Het blijft huilen met de pet op voor Juventus. De Oude Dame moest zondagavond aantreden in de topper tegen AC Milan en leek lange tijd op weg naar een eerste seizoenszege in de Serie A, tot Ante Rebic er in het slotkwartier anders over besliste. Het werd 1-1, wat Juventus weliswaar een tweede puntje oplevert. Door de zeges van Spezia en Hellas Verona is de Turijnse club nu wel in de degradatiezone beland: ongezien.

Juventus was nochtans zeer goed aan de partij begonnen, want na amper vier minuten had Alvaro Morata al voor de 1-0 gezorgd. Dat deed de Spanjaard na een schitterende counter, zijn lange sprint mocht er ook zijn.

? | Alvaro Morata werkt een vlijmscherpe counter perfect af! ?? #JuveMilan pic.twitter.com/HyaOchrlp0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 19, 2021

De thuisploeg mocht lang dromen van eerste competitiezege dit seizoen, maar Ante Rebic kopte die droom met nog een kwartier te gaan aan diggelen. De Kroaat kon zijn hoofd tegen een hoekschop zetten en maakte er 1-1 van. Juventus kwam zelfs nog goed weg, want Rebic en Pierre Kalulu lieten nadien nog na om er 1-2 van te maken. Bij Milan speelde Alexis Saelemaekers 63 minuten mee.

3? keer op rij scoren tegen @juventusfc: Ante Rebic ???? pic.twitter.com/a10PtDMHQ8 — Play Sports (@playsports) September 19, 2021

In de stand is Juventus na het eigen gelijkspel en de zeges van Spezia en Hellas Verona zowaar in de degradatiezone terechtgekomen. De Oude Dame telt slechts twee punten uit vier wedstrijden en deelt de achttiende plek met Cagliari. Enkel het gepromoveerde Salernitana doet momenteel slechter: zij verloren elk van hun eerste vier wedstrijden.