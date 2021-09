Bologna en Genoa verdelen de buit, Zinho Vanheusden valt in bij bezoekers

In de opener op de vijfde speeldag van de Serie A hebben Bologna en Genoa dinsdagavond de buit eerlijk verdeeld: het werd 2-2.

Halverwege was geen van beide teams erin geslaagd om de netten te laten trillen. In de tweede helft bracht Aaron Hickey (49.) daar al snel verandering in: de jonge Schot opende de score namens de gastheer. Mattia Destro (55.) hing de bordjes niet veel later weer in evenwicht. In een prangende slotfase leek Marko Arnautovic (85.) Bologna alsnog de zege te bezorgen met een omgezette penalty, maar ook Domenico Criscito (87.) toonde zich feilloos van op elf meter. Zinho Vanheusden mocht de laatste 10 minuten meepikken bij de bezoekers, Arthur Theate kreeg deze keer geen speelgelegenheid bij de thuisploeg.

Woensdag nemen AC Milaan en Alexis Saelemaekers het in San Siro op tegen promovendus Venezia, waar Daan Heymans onder contract staat. Donderdag tracht competitieleider Napoli, nog steeds zonder de geblesseerde Dries Mertens, het maximum van de punten te behouden op verplaatsing bij Sampdoria en is Dennis Praet met Torino aan zet tegen Lazio Roma.