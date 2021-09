Gemiste penalty blijkt fataal voor Bologna en invaller Theate

Arthur Theate heeft met zijn Bologna zondagmiddag, tijdens de zesde speelronde van de Serie A, een zure 4-2 nederlaag geleden in en tegen Empoli.

Na amper een minuut spelen was Bologna al op achtervolgen aangewezen na een eigen doelpunt van Kevin Bonifazi. De bezoekers waren evenwel niet aangeslagen en klommen snel langszij na de gelijkmaker van Musa Barrow (11.). Marko Arnautovic kreeg een uitgelezen kans om de 1-2 te maken, maar faalde van op elfmeter. Dat brak Bologna zuur op toen Andrea Pinamonti na ruim een half uur de 2-1 lukte.

Arthur Theate werd bij aanvang van de tweede helft de wei ingestuurd en zag Nedim Bajrami (53.) zijn penalty wel omzetten. Arnautovic (77.) bracht opnieuw spanning, Samuele Ricci nam in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de laatste twijfel weg met de 4-2. Empoli is zevende met 9/18, Bologna tiende met een punt minder.

Op hetzelfde tijdstip had Sassuolo weinig overschot tegen nieuwkomer Salernitana (1-0) en moest Udinese met 0-1 de duimen leggen voor Fiorentina. Later op de dag bekampen stadsrivalen Lazio en AS Roma elkaar in de Romeinse derby (18u) en gaat Napoli tegen Cagliari op zoek naar een zesde competitiezege op rij (20u45).

(belga)