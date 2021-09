Dries Mertens ziet Napoli vanop de bank de maat nemen van Cagliari

Het Napoli van Dries Mertens, die de volle 90 minuten op de bank bleef, heeft op de zesde speeldag in de Italiaanse Serie A thuis met 2-0 gewonnen van Cagliari. Meteen de zesde opeenvolgende zege voor de Zuid-Italianen.

Victor Osimhen (ex-Charleroi) opende de score al na 11 minuten. In de tweede helft pikte Insigne ook zijn doelpuntje mee via een elfmeter. Mertens kwam niet van de bank, maar zat wel voor het eerst sinds lang weer in de selectie.

De Napoletanen voeren de Serie A aan met een feilloze 18 punten, twee punten meer dan eerste achtervolger AC Milan. Cagliari blijft op een degradatieplaats staan met amper twee luttele punten.