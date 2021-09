In de voetsporen van vader én grootvader: Daniel Maldini scoort meteen bij eerste basisplaats voor AC Milan

Zo vader, zo zoon. Dat bewees Daniel Maldini zaterdag in het truitje van AC Milan. Dertien jaar na zijn vader Paolo scoorde de 19-jarige Daniel bij zijn eerste basisplaats meteen voor de Rossoneri. Met ook zijn grootvader Cesare die voor AC Milan speelde, is het al de derde generatie van de Maldini’s die het doel weten te vinden in de Italiaanse hoofdstad.