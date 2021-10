AC Milan en Saelemaekers buigen achterstand om in overwinning tegen Hellas Verona

AC Milan, met Alexis Saelemaekers in de basis, heeft zaterdag op de achtste speeldag van de Serie A een 0-2 achterstand tegen Hellas Verona omgebogen in een 3-2-zege. Saelemaekers, die vrijdag zijn contract bij de Rossoneri verlengde tot medio 2026, werd bij de rust vervangen.

Na 45 minuten stonden de bezoekers uit Verona op een dubbele voorsprong dankzij treffers van Caprari (7.) en Barak (24.).

?? | Hellas Verona staat na 24 minuten 0-2 voor in San Siro! ?? #MilanVerona pic.twitter.com/RAuEuaIcrr — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 16, 2021

Na rust kwam Milan onder stoom en dankzij doelpunten van Giroud (59.) en Kessié (76.) vanaf de stip was de 2-2 een feit. Door een eigen doelpunt van Günter (78.) bleven de drie punten toch in Milaan.

?? | AC Milan draait het scenario op twee minuten tijd helemaal om! ?? #MilanVerona pic.twitter.com/zF1XFi8bon — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 16, 2021

In de tussenstand komt Milan voorlopig op kop, met 22 punten. Napoli (21 ptn) komt zondag wel nog in actie en kan dan opnieuw over de Milanezen springen.

(belga)