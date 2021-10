Lazio smeert ex-coach Simone Inzaghi eerste nederlaag aan met Inter

Inter Milaan heeft voor het eerst dit seizoen een competitieduel verloren in de Serie A. Uitgerekend Lazio was op eigen veld met 3-1 te sterk voor het Inter van Simone Inzaghi.

Inter begon nochtans goed en nam na 12 minuten de leiding. Na een overtreding van Elseid Hysaj op Nicolò Barella mocht Ivan Perisic (ex-Roeselare en Club Brugge) vanaf 11 meter raak schieten: 0-1.

Na ruim een uur werd het 1-1, opnieuw door een strafschop. Een handsbal van Alessandro Bastoni zorgde ervoor dat Ciro Immobile vanaf de stip gelijk kon maken. In de 81e minuut zette Felipe Anderson zijn ploeg op voorsprong nadat Inter-doelman Samir Handanovic een inzet van Immobile nog had gekeerd. Inter-spelers reageerden woest omdat Federico Dimarco geblesseerd op het veld lag en de bal naar hun mening buiten de lijnen had moeten worden getrapt.

🕺🇧🇷 | De poppetjes gaan aan het dansen na het doelpunt van Felipe Anderson. 🤼 #LazioInter pic.twitter.com/sFh7RWNHjB — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 16, 2021

In de blessuretijd werd het zelfs nog 3-1 via Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk).

😎 | Sergej Milinković-Savić breidt de voorsprong nog verder uit! 🇷🇸 #LazioInter pic.twitter.com/UwVHsgsUXI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 16, 2021

Inter treft dinsdag in de Champions League het Moldavische Sheriff Tiraspol, de verrassende koploper in groep D.

