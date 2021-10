Woedende José Mourinho loopt tegen rode kaart aan, Napoli lijdt eerste puntenverlies in Serie A

Op de negende speeldag van de Serie A is Napoli zondagavond tegen zijn eerste puntverlies van het seizoen aangelopen op verplaatsing bij AS Roma. De wedstrijd eindigde zonder goals (0-0), de show werd gestolen door de beide coaches: José Mourinho kreeg een rode kaart nadat hij woest reageerde, zijn Napoli-collega Luciano Spalletti kreeg na affluiten ook rood voor een cynisch applausje richting de scheidsrechter.

Roma-coach José Mourinho werd zo’n tien minuten voor tijd naar de tribune gestuurd. The Special One had eerder in de wedstrijd al geel gekregen, scheidsrechter Davide Massa stopte hem een tweede geel karten onder de neus na een woeste reactie over een vermeende fout die niet gefloten werd.

?? | José Mourinho werd naar de tribune gestuurd na deze reactie. ? #RomaNapoli pic.twitter.com/JmndnW7Zf5 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 24, 2021

Merkwaardig genoeg kreeg ook Mourinho’s collega Luciano Spalletti rood. Dat gebeurde zowaar na affluiten: Massa twijfelde niet toen de Napolitaanse trainer cynisch naar hem applaudisseerde.

Napoli verliest perfect rapport

De match was intussen al op 0-0 geëindigd. Victor Osimhen, ex-Charleroi, was de meest dreigende man op het veld namens de Napolitaanse bezoekers. Net over het uur kopte de Nigeriaan op de lat en in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd zag hij een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Dries Mertens maakte in de slotfase zijn opwachting en kreeg diep in blessuretijd een nog een gele kaart onder zijn neus geduwd.

Door het gelijkspel moet Napoli Milan naast zich dulden op de kop van de ranglijst. Beide teams raapten al 25 punten, Roma is vierde met 16 punten. Inter, nummer drie met 17 punten, kan zondagavond nog naderen tot op vijf punten van de koplopers. Daarvoor moet het wel Juventus (14 ptn) verschalken in het eigen Giuseppe Meazza (20u45).