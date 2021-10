Ibrahimovic van zero to hero bij AC Milan: eerst een owngoal tegen tien man, daarna de winnende treffer

AC Milan blijft Napoli het vuur aan de schenen leggen in Italië. De Rossoneri legden zaterdagavond Bologna over de knie met 2-4 op de negende speeldag in de Serie A. Milan is voorlopig eerste met 25 op 27.

De wedstrijd leek na zo’n 20 minuten al in een definitieve plooi te vallen. Rafael Leao (16.) schonk de Milanezen de voorsprong op aangeven van Zlatan Ibrahimovic en vijf minuten later mocht Adama Soumaoro de kleedkamers voortijdig opzoeken met een rechtstreekse rode kaart. Davide Calabria (35.) buitte het numerieke overwicht uit met de verdubbeling van de voorsprong.

Bologna wist tegen alle verwachtingen in de match nieuw leven in te blazen na een eigen doelpunt van Ibrahimovic (49.) en de gelijkmaker van Musa Barrow (52.). Alexis Saelemaekers was ondertussen ingekomen aan de rust. Nog voor het uur verloor het met Roberto Soriano een tweede speler met rechtstreeks rood. Met 9 tegen 11 stonden de Noord-Italianen, met basisspeler Arthur Theate, al helemaal voor een onmogelijke opdracht. Toch plooide een kranige thuisploeg pas in de laatste minuten voor de bezoekers. Ismael Bennacer (84.) en Ibrahimovic (90.) slaakten samen met Milan een zucht van opluchting.

Zondag in de vooravond (18u) is het nog foutloze Napoli (24 ptn) aan zet bij nummer vier AS Roma (15 ptn), dat zint op revanche na de bolwassing van donderdag in de Conference League in en tegen Bodo Glimt (6-1). Verder op zondag (20u45) ontvangt nummer drie Inter (17 ptn) het als zevende gerangschikte Juventus (14 ptn).