Juventus blijft in Italiaanse middenmoot hangen na tweede nederlaag in vier dagen

Juventus was even weer aan de beterhand na een zeer moeilijke seizoensstart, maar intussen pakken er zich weer donkere wolken samen in Turijn. De Oude Dame leed zaterdag op het veld van Hellas Verona zijn tweede competitienederlaag in vier dagen: het werd 2-1. Na een 1 op 9 is Juventus weer in de middenmoot van de Italiaanse Serie A verzeild geraakt.