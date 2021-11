Atalanta zet Juventus een hak in Italiaanse topper en wordt gedeeld derde

Atalanta heeft de topper in en tegen Juventus naar zich toegetrokken. In Turijn volstond een doelpunt van Duvan Zapata in de eerste helft om de Bianconeri op zeven punten te zetten in het klassement. Inter kan straks nog wel opnieuw alleen derde worden als het minstens een punt pakt bij Venezia. Juve blijft hangen op een teleurstellende achtste stek.

Na het oplawaai in de Champions League tegen Chelsea (4-0) wachtte Juventus met Atalanta opnieuw een taaie klant. En dat werd het zeker. Vlak voor het halfuur vond Duvan Zapata de weg naar doel in een gelijkopgaande eerste helft.

Na de pauze was het veldoverwicht voor de Oude Dame, maar dat leverde geen gelijkmaker meer op. Paulo Dybala was er in minuut 94 nog erg dichtbij, maar zijn vrije trap viel op de lat. Het bleef dus bij 0-1 waardoor Juventus haar vijfde competitienederlaag van het seizoen lijdt.

Juve bengelt op de achtste plaats in het klassement met amper 21 op 42, terwijl Atalanta gedeeld derde staat met 28 punten. Inter kan straks wel weer alleen derde worden als de jongens van Simone Inzaghi niet verliezen bij het Venezia van Daan Heymans. Leiders Napoli en Milan kunnen hun voorsprong ten opzichte van Juve zondag uitdiepen tot 14 eenheden.