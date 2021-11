‘Ciro’ is terug: Dries Mertens eert Maradona met twee heerlijke goals in twintig minuten voor Napoli

Voor de wedstrijd werd Diego Maradona geëerd met een groot standbeeld, nadien nam zijn opvolger in de clubstatistieken van SSC Napoli de rol over als man in de spotlights. Dries Mertens scoorde al twee keer in de eerste helft van Napoli tegen Lazio Rome.

Eerst opende de Poolse middenvelder Piotr Zielinski de score, daarna was het tijd voor de publiekslieveling om nog eens ouderwets uit te halen. De Leuvenaar nam de bal goed mee, kapte heerlijk zijn mannetje uit en deponeerde de 2-0 koelbloedig in de rechterbenedenhoek.

Goed tien minuten later was hij weer van dienst. Hij nam de bal op de rechterflank aan en trapte met zijn rechter heerlijk de bal in een boog in de verste winkelhaak. De Italiaanse speaker en supporters in het stadion in Napels gingen alvast helemaal door het dak. Met nog vijf minuten te spelen maakte Fabian Ruiz er nog 4-0 van.

Napoli staat na veertien speeldag met vijf punten los aan de leiding in de Serie A, dankzij een verliespartij van AC Milan eerder op de dag tegen Sassuolo (1-3).

Napoli onthult standbeeld voor Maradona in stadion

De Italiaanse voetbalclub onthulde zondag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Lazio een standbeeld van Diego Maradona. Het was deze week een jaar geleden dat de Argentijn op 60-jarige leeftijd overleed. Dat gebeurde op 25 november 2020.

Foto: EPA-EFE

Napoli besliste destijds al gelijk om het Stadio San Paolo te vernoemen naar Maradona. Sinds zondag staat ook een standbeeld van de Argentijnse legende in het Stadio Diego Armando Maradona. De makers hebben de Argentijn vastgelegd in een rennende houding, met een bal op zijn rechterknie. Het beeld staat op een sokkel in de vorm van het getal 10, het vaste rugnummer van Maradona.

Napoli had heel wat oud-ploeggenoten van de Argentijn uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Lazio. Ook voorzitter Gianni Infantino van de mondiale voetbalfederatie FIFA zat op de tribune naast Napoli-eigenaar Aurelio de Laurentiis. Net als vorige week tegen Inter Milaan droegen Dries Mertens en zijn ploegmaats een shirt met daarop een afbeelding van Maradona.

De Argentijn speelde tussen 1984 en 1991 voor Napoli. Hij bezorgde de club onder meer twee landstitels, in 1987 en 1990, en winst van de UEFA Cup in 1989.