Inter laat lange tijd na om Venezia snel uit te tellen, maar boekt uiteindelijk toch makkelijke 0-2-zege

Inter Milaan heeft de trip naar Venetië tot een goed einde gebracht. In een dominante match waren Hakan Calhanoglu en Lautaro Martinez de doelpuntenmakers. Inter wordt alleen derde en volgt op 1 puntje van leiders AC Milan en Napoli, die morgen nog spelen.

Het Inter van Simone Inzaghi eiste al snel de bal op en ging op zoek naar het gaatje in de verdediging. Uiteindelijk vond het dat pas na het halfuur toen Hakan Calhanoglu Sergio Romero vanop afstand het nakijken gaf.

In de tweede helft was het lang wachten op die bevrijdende 0-2. Onder meer Dzeko, Dimarco en Martinez waren er dicht bij maar scoren lukte niet. Venezia bleef zo langer dan gedacht in de wedstrijd, tot in minuut 97 Martinez toch de 0-2 op het bord zette vanop de stip.

Inter volgt als derde op een puntje van leiders Napoli en stadsgenoot AC Milan. Beide teams spelen zondag nog thuis tegen respectievelijk Sassuolo en Lazio.