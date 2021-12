Bologna en Arthur Theate gaan in eigen huis onderuit tegen Fiorentina na spannende partij

Op de zestiende speeldag van de Serie A heeft Bologna zondagmiddag een 2-3 nederlaag geleden tegen Fiorentina.

Fiorentina ging het best van start met de openingsgoal van Youssef Maleh (33.). Musa Barrow (42.) bracht Bologna, met Arthur Theate 90 minuten in de defensie, aan het einde van de eerste helft langszij.

Na de rust liepen de bezoekers uit Firenze twee doelpunten uit via Cristiano Biraghi (52.) en Dusan Vlahovic (67.), topschutter in de Serie A met 13 goals. Invaller Aaron Hickey (83.) bracht de spanning nog even terug, maar verder geraakten Theate en co niet meer.

Fiorentina schuift op naar de vijfde plaats in de rangschikking met 27 punten, Bologna blijft achter op de achtste plek met drie punten minder.