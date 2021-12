Torino en Praet sturen Bologna en Theate puntenloos huiswaarts

Op de zeventiende speeldag van de Serie A heeft Torino zondagmiddag Bologna zonder punten huiswaarts gestuurd (2-1).

Torino hees zich met Dennis Praet in de basis in eigen huis op voorsprong tegen Bologna via Antonio Sanabria (24.) en mocht met die bonus de kleedkamers opzoeken.

In de tweede helft moesten de bezoekers, met Arthur Theate eveneens in het starterselftal, op zoek naar de gelijkmaker. Lukasz Skorupski (69.) fnuikte die aspiraties met een eigen doelpunt. De aansluitingstreffer van Ricardo Orsolini (79.) op penalty viel te laat. Met het oog op een slotoffensief werd Theate vijf minuten voor tijd tevergeefs geslachtofferd.

Bologna blijft negende met 24 punten, Torino klimt naar de twaalfde plaats met twee puntjes minder.