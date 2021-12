Het gekste doelpunt van het weekend viel in Napels: scoren zonder te weten hoe!

Napoli lijkt de pedalen kwijt in de Serie A: ook op de zeventiende speeldag liep het zondagavond averij op tegen Empoli (0-1).

Met Dries Mertens in de basis dacht Napoli op voorsprong gekomen te zijn, maar Juan Jesus werd teruggefloten door de VAR. Dat had kwalijke gevolgen toen Patrick Cutrone (71.) de bezoekers wel op rechtmatige wijze de leiding schonk. Mertens was op dat moment al naar de kant gehaald.

De goal van Cutrone was best opvallend. De spits stond aan de eerste paal, één van de Napoli-verdedigers wilde de bal wegkoppen maar deed dat op het achterhoofd van Cutrone. Vanop de achterkant van het hoofd van de Italiaanse spits caprioleerde de 0-1 in doel.

?? | Patrick Cutrone scoort zonder twijfel het gekste doelpunt van het weekend. ?? #NapoliEmpoli pic.twitter.com/6foLFQznvn — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 12, 2021

Napoli kon van zijn zes laatste competitiewedstrijden er maar een winnen (1 zege, 2 draws, 3 nederlagen) en blijft daardoor terrein verliezen bovenin het klassement. Het glijdt af naar de vierde plaats met 36 punten, na Atalanta en Inter Milaan (37 ptn.), en koploper AC Milaan (39 ptn.). Inter kan zondagavond nog haasje over spelen met zijn stadsgenoot als het degradatiekandidaat Cagliari verslaat (20u45).

Sassuolo trok gelijktijdig met Napoli-Empoli aan het langste eind tegen Lazio Rome (2-1).