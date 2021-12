Bologna, met Arthur Theate in de basis, kan op eigen veld niet stunten tegen Juventus

Bologna heeft zaterdagavond op de achttiende speeldag van de Serie A niets kunnen rapen tegen Juventus (0-2).

Alvaro Morata (6.) zette de Oude Dame al snel op rozen en Juan Cuadrado (69.) bracht de overwinning halverwege de tweede helft in veilige haven. Arthur Theate maakte de 90 minuten vol in het verliezende kamp. Juve deelt de vijfde plaats met AS Roma (beide 31 ptn), Bologna is tiende met 24 punten.

Eerder op de dag haalde AS Roma zwaar uit bij Atalanta (1-4). De Romeinen doorbraken zo de zegereeks van de thuisploeg, die strandt op zes opeenvolgende overwinningen in competitie. Atalanta blijft voorlopig derde met 37 punten.

