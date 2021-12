Nog geen debuut in Serie A voor Koni De Winter, Juventus wint wel makkelijk van Cagliari

Juventus heeft dinsdag op de negentiende speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-0 gewonnen van Cagliari. Koni De Winter zat op de bank bij de thuisploeg.

Het blijft voor De Winter wachten op zijn allereerste minuten in de Serie A. In de Champions League kwam hij wel aan de bak, net als in de beker. Dinsdag was het Moise Kean (40’) die kort voor de rust de score opende, Federico Bernardeschi (83’) legde in het slot de 2-0 eindstand vast. Juventus schuift op naar de vijfde plaats, terwijl Cagliari negentiende en voorlaatste blijft.

Bij Genoa, dat 0-0 gelijkspeelde tegen Atalanta, zat Rode Duivel Zinho Vanheusden niet in de kern. Hij liep vorige week een liesblessure op.