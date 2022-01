AC Milan en Alexis Saelemaekers winnen topper tegen AS Roma

AC Milan keek op de 20e speeldag van de Serie A AS Roma in de ogen. Milan won met duidelijke 3-1 cijfers. Alexis Saelemaekers stond in de basis bij de Rossoneri.

Na zeven minuten spelen kreeg AC Milan, na overleg met de VAR, een penalty nadat Abraham de bal met de hand beroerde. Giroud zette de strafschop om en bracht de Rossoneri op voorsprong. Messias verdubbelde de score voor Milan (17.). Abraham zette zijn fout recht en maakte de 2-1 op aangeven van Pellgrini voor de rust (40.). In de 64e minuut verving Leao, die in de 83e minuut de 3-1 eindscore op het bord zette, Saelemaekers. Ibrahimovic miste in de toegevoegde tijd nog vanop de stip. Roma eindigde de partij met 9 spelers nadat Karsdorp en Mancini allebei twee keer geel kregen.

AC Milan staat na 20 speeldagen op de tweede plaats in de Serie A met 45 punten.

