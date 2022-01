Zlatan Ibrahimovic leidt AC Milan naar vlotte zege bij Venezia

AC Milan is minstens tot vanavond leider in de Italiaanse Serie A. Na een 0-3-zege op het veld van promovendus Venezia springen de Milanezen over stadsgenoot Inter, dat vanavond nog aan de bak moet tegen Lazio Roma.

De aanwezige toeschouwers kregen al snel waar voor hun geld, want Zlatan Ibrahimovic sloeg al na amper twee minuten toe voor Milan, waar Alexis Saelemaekers startte.

?? | Zlatan Ibrahimovic scoort al na twee minuten! ?? #VeneziaMilan pic.twitter.com/70cFZzuxJF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 9, 2022

Rafael Leao zou in de tweede helft een tweede assist op zijn naam zetten door Theo Hernandez te bedienen voor de 0-2. De linksachter nam nadien ook de strafschop voor zijn rekening. Drie eenvoudige punten voor Milan, Venezia kon met Okereke en Henry in de spits niets in de pap brokken.

AC Milan wordt even alleen leider met 48 punten, stadsrivaal Inter (46 punten) heeft nog twee matchen voor de boeg. Waaronder deze avond tegen Lazio Roma.