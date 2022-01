Scorende Dennis Praet draait met Torino ex-club Sampdoria een loer

Dennis Praet heeft zaterdag met Torino drie punten overgehouden aan de verplaatsing naar zijn ex-team Sampdoria op de 22e speeldag van de Serie A (1-2). De Leuvenaar kroonde zich tot matchwinnaar met de winning goal.

Torino was al snel op achtervolgen aangewezen door toedoen van Francesco Caputo (18.). Lang kon de thuisploeg evenwel niet van de voorsprong genieten. Wilfried Singo (27.) hing de bordjes op aangeven van voormalig Standard-speler Mergim Vojvoda nog voor het halfuur weer in evenwicht. Nadien was het wachten op het moment dat Praet (67.) zijn duivels ontbond door zijn tweede competitietreffer van het seizoen tegen de netten te koppen.

De voormalige Gouden Schoen speelde uiteindelijk tot de 92e minuut mee aan bezoekende zijde, tot hij met een applausvervanging plaats mocht ruimen. Hij stond van 2016 tot 2019 nog onder contract in Genua alvorens hij verkaste naar Leicester City. Afgelopen zomer streek hij neer bij Torino.

Torino staat na de winst negende met 31 punten. Sampdoria volgt pas op de vijftiende plaats met elf eenheden minder.