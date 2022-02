Alexander Blessin en Zinho Vanheusden knokken zich met Genoa naar punt op veld van AS Roma

Genoa heeft zich zaterdag op de 24e speeldag van de Serie A naar een 0-0 gelijkspel gebikkeld op bezoek bij AS Roma.

Alexander Blessin had in de Italiaanse hoofdstad een basisplaats veil voor Zinho Vanheusden centraal achterin. Met hem in het team slaagde de uitploeg erin om geen goal te incasseren, ook niet nadat het halverwege de tweede helft de ingevallen Leo Ostigard verloor met een rechtstreekse rode kaart.

Nicolo Zaniolo leek de punten in blessuretijd in Rome te houden, maar de VAR keurde het doelpunt af na een voorafgaande aanvallende fout van Tammy Abraham. Zaniolo ging aansluitend ostentatief verhaal halen bij de scheidsrechter, wat hem een rode kaart opleverde.

Roma is zesde in het klassement met 39 punten. Genoa blijft voorlaatste met 14 punten.