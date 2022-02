Oude bekende uit Jupiler Pro League pakt uit met heerlijke knal tegen Juventus

Kent u Ruslan Malinovskyi nog? De 28-jarige Oekraïner maakte in een niet zo ver verleden nog het mooie weer bij Racing Genk. Bij zijn huidige werkgever Atalanta deed Malinovskyi zondag opnieuw van zich spreken: met een formidabele knal scoorde hij tegen Juventus in de Italiaanse topper. Het bleek uiteindelijk niet voldoende voor winst, want Juventus maakte nadien nog gelijk (1-1).