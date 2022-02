Napoli ontsnapt tegen degradatiekandidaat Cagliari aan dure nederlaag, maar laat leidersplaats wel liggen

Napoli, met Dries Mertens in de basis, heeft op het nippertje een nederlaag afgewend in de Italiaanse Serie A. Tegen nummer 18 Cagliari kon het erg lang geen vuist maken, maar drie minuten voor tijd bezorgde Victor Osimhen de Napolitanen alsnog een puntje: 1-1.

Na de (verrassende) nederlaag van Inter tegen Sassuolo en het al even verrassende gelijkspel van leider AC Milan tegen rode lantaarn Salernitana, kon Napoli optimaal profiteren. Ook de ploeg van Dries Mertens, die een hele match tussen de lijnen stond, kreeg een degradatiekandidaat voor de kiezen. Op het veld van Cagliari kwam Napoli nooit onder stoom, Cagliari was zelfs de betere ploeg die vlak na het uur 2-0 had kunnen voorstaan. Gaston Pereiro bracht de Sardiniërs op 1-0 na een flater van doelman Ospina. Een paar minuten later lag Mertens aan de basis van een volgende aartsgevaarlijke aanval van de thuisploeg. Gelukkig voor hem werd zijn balverlies door Baselli niet in doel verwerkt.

Napoli probeerde iets tegen te doen, maar het was Cagliari dat de kansen bleef krijgen. Ze ook afwerken was een ander verhaal. Een verdiende 1-0-overwinning leek uiteindelijk wel in de maak voor de thuisploeg, tot Osimhen (ex-Charleroi) een voorzet van Mario Rui in minuut 87 voorbij Cragno knikte. Een onverhoopt punt voor Napoli, dat de kans laat liggen om samen met AC Milan aan de leiding te komen met 56 punten. Mertens en co zijn met dit puntje nu gedeeld tweede met Inter, dat nog wel een match te goed heeft. Cagliari is gedeeld zeventiende met Venezia.