AC Milan boekt levensbelangrijke zege in topper bij Napoli en zet rechtstreekse titelconcurrent op drie punten

AC Milan heeft op het veld van Napoli een heel goede zaak gedaan in de titelstrijd in de Serie A. De Rossoneri wonnen met 0-1 en zetten de club van Dries Mertens zo op drie punten.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam er kort na de rust. Na een uithaal van Davide Calabria stond Olivier Giroud op de juiste plek om de bal in doel te laten afwijken. Het zou het enige doelpunt van de partij blijken. Dries Mertens viel een kwartier voor het einde in bij Napoli, vijf minuten later maakte bij de bezoekers ook Alexis Saelemaekers zijn opwachting. Die laatste liet in de slotfase nog een grote kans op de 0-2 liggen.

?? | Olivier Giroud, altijd op de juiste plaats op het juiste moment. ?? #NapoliMilan pic.twitter.com/y9aiw18l6Y — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 6, 2022

Napoli krijgt door de zege een klap in de titelstrijd, want AC Milan staat nu plots 3 punten voor. De Rossoneri tellen 60 punten: tussen beide clubs in staat ook nog Inter - dat een match minder heeft gespeeld - met 58 punten.