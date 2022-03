AC Milan opnieuw alleen leider in Serie A na nipte overwinning tegen laagvlieger Cagliari

AC Milan mag zich opnieuw alleen leider noemen in de Italiaanse Serie A. De Rossoneri moesten Napoli even naast zich dulden nadat die club eerder op de dag zelf Udinese versloeg, maar Milan stelde zaterdagavond orde op zaken op bezoek bij Cagliari. Eén goaltje volstond: het werd 0-1.

Op papier leek Cagliari een hapklare brok voor Milan, want de Sardijnse ploeg staat pas zeventiende - net boven de degradatiestreep. Maar al snel bleek dat Cagliari zich niet zomaar naar de slachtbank zou laten leiden. Milan nam weliswaar het initiatief en was duidelijk de sterkere ploeg, maar de thuisdefensie stond pal. Bij de rust waren de bezoekers uit Milaan nog niet verder gekomen dan nipte missers van Brahim Diaz en Theo Hernandez.

Op het uur was het dan toch raak dankzij een stukje magie van Ismaël Bennacer. De Algerijn nam een afvallende bal lekker op de slof, Cagliari-keeper Alessio Cragno kon alleen maar toekijken hoe het leer onhoudbaar in de linkerbenedenhoek belandde.

?? | Ismaël Bennacer schiet de bal perfect in het hoekje! ???? #CagliariMilan pic.twitter.com/dosTrDFQUS — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 19, 2022

Milan kwam nog dichtbij de 0-2 via de onvermijdelijke Olivier Giroud, Cragno had een uitstekende redding in huis. In de extra tijd kwam Cagliari nog enorm dicht bij de gelijkmaker, maar de kopbal van Pavoletti spatte uiteen op de lat. Alexis Saelemaekers mocht bij de bezoekers in de slotfase nog een kwartiertje meespelen.

In de stand is Milan nu opnieuw alleen leider met 66 punten. Eerste achtervolger Napoli heeft er 63, terwijl Inter al 6 punten achterstand telt. Inter heeft wel een match minder gespeeld dan de top twee.